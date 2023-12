Christian Horner: Como Max Verstappen está a mudar

Max Verstappen: De adolescente a tricampeão do mundo e 54 vezes campeão do mundo. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, explica o que oito anos de corridas de topo na Fórmula 1 fizeram ao holandês.

Com 17 anos e três dias de idade, Max Verstappen participou nos treinos livres do GP do Japão de 2014 e estreou-se nos GP com 17 anos, em Melbourne, em 2015. Menos de 14 meses depois, foi recrutado pela Toro Rosso para a Red Bull Racing, e Max agradeceu-lhes ao vencer a sua primeira corrida com a Red Bull Racing.

Oito anos mais tarde, Max é tricampeão de Fórmula 1 e venceu 54 corridas do campeonato do mundo, apenas Lewis Hamilton (103 vitórias) e Michael Schumacher (91) têm mais sucesso.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, afirma numa análise da época feita pelos nossos colegas da Sky: "Max Verstappen inspira-me de muitas formas. Mas o que mais me impressiona é que o seu carácter não mudou".

"Certamente, ele amadureceu, já não é um adolescente, mas um homem. Mas o seu talento natural, o seu entusiasmo, a sua determinação, o seu controlo fenomenal do veículo, a sua bravura, tudo isso se mantém inalterado. O sucesso e a fama não lhe subiram à cabeça, ele continua a ser o mesmo".

"A sua equipa desfaz-se em pedaços por ele. Também porque o Max não se deixa vergar. Diz sempre o que pensa. Não quer ser classificado. Ele é quem ele é. E tenho um grande respeito por ele por esse facto. Para além de todas as qualidades que referi, está a ganhar cada vez mais experiência. E está a fazer um excelente trabalho".



Fernando Alonso mostrou em 2023 como um piloto de 42 anos pode ser competitivo na Fórmula 1, mas Christian Horner diz: "Duvido muito que o vejamos na categoria rainha por tanto tempo. Ele sabe exatamente o que quer. E mesmo para ele, com 26 anos, o programa do campeonato do mundo é extremamente intensivo. Em última análise, ele vai ficar na Fórmula 1 enquanto tiver a paixão necessária para isso."