Avant Audi et après Alfa Romeo : Sauber s'appelle désormais Kick

Depuis des semaines, on spéculait sur le nom sous lequel l'écurie suisse Sauber se présenterait en 2024/2025, après Alfa Romeo et avant l'arrivée d'Audi. La réponse est là : le châssis s'appelle Kick Sauber C44.

Fin 2023, l'engagement d'Alfa Romeo chez Sauber a pris fin. Durant la phase de transition avant l'arrivée d'Audi en 2026, la question était de savoir sous quelle appellation l'écurie suisse de GP prendrait le départ pour les saisons 2024 et 2025. Nous avons maintenant cette réponse - l'équipe confirme que le châssis sera nommé d'après le fournisseur de streaming australien Kick.

L'équipe participera au championnat du monde de Formule 1 2024 sous le nom de : Stake F1 Team Kick Sauber. Le châssis sera officiellement appelé : KICK Sauber C44. Le moteur proviendra toujours de Ferrari.

Le représentant de l'équipe, Alessandro Alunni Bravi, explique : "Chez Sauber, tout a toujours tourné autour de l'innovation, de la rupture des conventions. Notre partenariat avec Kick.com en est la preuve. Kick redéfinit la manière de faire du streaming, et c'est ainsi que nous voulons nous aussi emprunter de nouvelles voies".

Kick est un service de streaming vidéo en direct dont le siège est à Melbourn (Australie). Kick détient plusieurs accords avec des streamers qui utilisaient auparavant la plateforme concurrente Twitch. La différence avec les autres fournisseurs : selon ses propres indications, Kick répartit ses revenus de cette manière - à 95% avec le streamer et à 5% avec la plateforme. Chez Twitch, la répartition entre les créateurs de contenu et la plateforme est de 50/50.



Kick paie les streamers à l'heure s'ils remplissent certaines conditions. Parmi ces conditions figurent par exemple le fait que le streamer soit actif au moins quatre heures par jour, 30 jours par mois, qu'il soit majeur et utilise une webcam, qu'il intègre un chat.



Quant à savoir si Kick s'imposera comme désignation du châssis parmi les fans de course, c'est une autre histoire. La plupart des adeptes des Grands Prix le nommeront probablement en fonction de ses origines - Sauber.