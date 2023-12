Prima dell'Audi e dopo l'Alfa Romeo: la Sauber si chiama ora Kick

Il coinvolgimento di Alfa Romeo con Sauber è terminato alla fine del 2023. Nella fase di transizione prima dell'ingresso di Audi nel 2026, la domanda era: con quale nome avrebbe corso la scuderia svizzera nelle stagioni 2024 e 2025? Ora abbiamo la risposta: il team ha confermato che il telaio prenderà il nome del provider di streaming australiano Kick.

Il team parteciperà al Campionato mondiale di Formula 1 2024 con il nome di Stake F1 Team Kick Sauber. Il telaio si chiamerà ufficialmente: KICK Sauber C44. Come in precedenza, il motore sarà della Ferrari.

Il rappresentante del team Alessandro Alunni Bravi: "In Sauber, tutto è sempre stato incentrato sull'innovazione e sulla rottura delle convenzioni. La nostra partnership con Kick.com lo dimostra. Kick sta ridefinendo il modo in cui si fa streaming, e quindi anche noi vogliamo rompere il terreno".

Kick è un servizio di streaming video in diretta con sede a Melbourn, in Australia. Kick ha stipulato diversi accordi con streamer che in precedenza utilizzavano la piattaforma concorrente Twitch. La differenza rispetto agli altri fornitori: secondo Kick, divide le entrate al 95% con lo streamer e al 5% con la piattaforma. La divisione di Twitch tra i creatori di contenuti e la piattaforma è di 50:50.



Kick paga gli streamer all'ora se soddisfano determinate condizioni. Queste condizioni includono, ad esempio, che lo streamer sia attivo per almeno quattro ore al giorno, 30 giorni al mese, che sia maggiorenne e che utilizzi una webcam e che integri una chat.



Se Kick prenderà piede come denominazione del telaio tra gli appassionati di corse è un'altra questione. La maggior parte degli appassionati di Grand Prix probabilmente lo chiamerà come la Sauber.