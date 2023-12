Antes da Audi e depois da Alfa Romeo: a Sauber chama-se agora Kick

O envolvimento da Alfa Romeo com a Sauber chegou ao fim no final de 2023. Na fase de transição antes da entrada da Audi em 2026, a questão era: com que nome iria a equipa suíça de corridas de GP correr nas épocas de 2024 e 2025? Agora temos a resposta - a equipa confirma que o chassis terá o nome do fornecedor de streaming australiano Kick.

A equipa vai competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024 com o nome: Stake F1 Team Kick Sauber. O chassi será oficialmente chamado: KICK Sauber C44. O motor virá da Ferrari, como de costume.

Alessandro Alunni Bravi, representante da equipa: "Na Sauber, tudo sempre foi uma questão de inovação e de quebra de convenções. A nossa parceria com a Kick.com é a prova disso. O Kick está a redefinir a forma como o streaming é feito e, por isso, também queremos abrir novos caminhos".

O Kick é um serviço de transmissão de vídeo em direto com sede em Melbourn, na Austrália. O Kick tem vários acordos com streamers que anteriormente utilizavam a plataforma concorrente Twitch. A diferença em relação a outros fornecedores: segundo a Kick, divide as suas receitas 95% com o streamer e 5% com a plataforma. A divisão da Twitch entre os criadores de conteúdos e a plataforma é de 50:50.



A Kick paga aos streamers à hora se estes cumprirem determinadas condições. Estas condições incluem, por exemplo, que o streamer esteja ativo durante pelo menos quatro horas por dia, 30 dias por mês, que seja maior de idade e utilize uma webcam e que integre um chat.



Se o Kick vai pegar como uma designação de chassis entre os fãs de corridas é outra questão. A maioria dos adeptos dos Grandes Prémios irá provavelmente dar-lhe o nome da sua origem - Sauber.