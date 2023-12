Ferrari en 2023 : Une seule victoire, un nouveau concept à venir

Depuis des années, les fidèles tifosi doivent être forts : Ferrari n'a pas remporté de titre de champion du monde des pilotes depuis 2007 (Kimi Räikkönen l'avait alors emporté) et le dernier trophée des constructeurs remonte à 2008.

Par la suite, Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont frôlé le titre en rouge, le défi lancé par Charles Leclerc en 2022 a échoué en raison de trop nombreuses erreurs stratégiques, à cause de bourdes du Monégasque, d'un manque de développement et d'une incapacité à changer les pneus.

En 2023, Ferrari voulait faire jeu égal avec Red Bull Racing dès la première course, mais cela n'a pas fonctionné. La voiture de Charles Leclerc et Carlos Sainz a été très rapide lors de nombreux entraînements, mais la plupart du temps trop peu compétitive sur la durée de la course. Au final, les Italiens n'ont pu triompher qu'une seule fois, dans la nuit de Singapour, grâce à une performance magistrale de Carlos Sainz.

Pour le directeur sportif de Ferrari, Diego Ioverno, le fait que Ferrari soit la seule équipe à avoir infligé une défaite à Red Bull Racing en 2023 est une maigre consolation. Le Bolonais admet que cela fait mal à l'âme si Ferrari ne peut pas gagner régulièrement : "Au fond de nous, il y a ce désir de victoire. Ferrari doit avoir son mot à dire pour le titre et si nous n'y parvenons pas, nous aurons finalement perdu".

"Nous avons parfois réalisé de bonnes performances. Il y a eu des week-ends où toute l'équipe a travaillé de manière impeccable. Et il est clair que nous sommes fiers de notre victoire à Singapour. Mais il y a toujours ce sentiment tenace que nous n'avons pas atteint notre grand objectif, et cela doit changer".

Enrico Cardile, chef de projet Ferrari F1, ajoute : "Le modèle 2023 était une évolution logique de la voiture de course de 2022. Cela va changer. Pour le modèle 2024, il s'agira d'une toute nouvelle voiture, avec une philosophie différente et donc un aspect très différent".

"Nous savons exactement ce que nous avons fait de mal avec la voiture de 2023. Nous avons dû nous rendre à l'évidence - le concept existant offre finalement trop peu de marge de développement et nous limite. Et nous abordons aussi le sujet de la trop grande variation de nos performances d'un circuit à l'autre".



"Personne ne peut dire que les résultats sont inférieurs à nos attentes. Il était donc clair - il faut changer quelque chose, et ce sera la voiture 2024 avec un tout nouvel essieu arrière. La nouvelle architecture de la voiture donnera aux aérodynamiciens plus d'espace pour des idées nouvelles. L'objectif doit être de mettre la pression sur le leader Red Bull Racing dès 2024".





Les principaux records de Ferrari

Titre de champion du monde des pilotes (15)

Alberto Ascari en 1952 et 1953

Juan Manuel Fangio en 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill en 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 et 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher de 2000 à 2004

Kimi Räikkönen 2007



Trophées des constructeurs (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Participations à des Grands Prix (1074)



Pole positions (249)



Meilleurs tours en course (259)



Victoires (243)



Doubles victoires (85)



Triples victoires (8)



Quadruples victoires (2)



Victoires depuis la pole position (135)



Victoires consécutives (14)

De Suisse 1952 à Suisse 1953



Places sur le podium (807)



Points de championnat du monde (9672)



Tours de tête (15 696)



Pilote le plus fidèle

Michael Schumacher (180 GP)



Pilote le plus victorieux

Michael Schumacher (72 victoires)