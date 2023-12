Ferrari 2023: Una sola vittoria, un nuovo concetto in arrivo

I fedeli Tifosi hanno dovuto farsi forza per anni: La Ferrari non vince un titolo mondiale piloti dal 2007 (quando vinse Kimi Räikkönen) e l'ultimo trofeo costruttori risale al 2008.

In seguito, Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno mancato per poco i titoli in rosso, mentre la sfida di Charles Leclerc nel 2022 si è spenta a causa di troppi errori strategici, errori del monegasco, mancanza di sviluppo e incapacità di cambiare gli pneumatici.

La Ferrari voleva essere alla pari con la Red Bull Racing fin dalla prima gara del 2023, ma non ha funzionato. La vettura guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz è stata velocissima in molte sessioni di prove, ma di solito non abbastanza competitiva sulla distanza di gara; alla fine, gli italiani sono riusciti a trionfare solo una volta, nella notte di Singapore, grazie a una prestazione magistrale di Carlos Sainz.

Per il direttore sportivo della Ferrari, Diego Ioverno, è una magra consolazione che la Ferrari sia l'unica squadra in grado di infliggere una sconfitta alla Red Bull Racing nel 2023. Il bolognese ammette che gli fa male l'anima quando la Ferrari non riesce a vincere regolarmente: "Nel profondo della nostra anima c'è questo desiderio di vincere. La Ferrari deve essere in lizza per il titolo, e se non ci riusciamo, alla fine abbiamo perso".

"A volte abbiamo mostrato buone prestazioni. Ci sono stati alcuni fine settimana in cui l'intera squadra ha lavorato in modo impeccabile. E naturalmente siamo orgogliosi della nostra vittoria a Singapore. Ma c'è sempre la fastidiosa sensazione di non aver raggiunto il nostro grande obiettivo, e questo deve cambiare".

Il responsabile del progetto Ferrari F1, Enrico Cardile, aggiunge: "Il modello 2023 era una logica evoluzione della vettura da corsa 2022. Le cose cambieranno. Il modello 2024 sarà una vettura completamente nuova che seguirà una filosofia diversa e avrà quindi un aspetto molto diverso".

"Sappiamo esattamente cosa abbiamo sbagliato con la vettura 2023. Abbiamo dovuto ammettere a noi stessi che il concetto esistente offre in definitiva troppo poco spazio per lo sviluppo e ci limita. Inoltre, stiamo affrontando il problema delle prestazioni che variano troppo da pista a pista".



"Nessuno può ignorare il fatto che i risultati sono stati inferiori alle nostre aspettative. Quindi è stato chiaro: qualcosa deve cambiare, e questa sarà la vettura 2024 con un assale posteriore completamente nuovo. La nuova architettura del veicolo darà agli aerodinamici più spazio per nuove idee. L'obiettivo deve essere quello di mettere pressione al leader Red Bull Racing già nel 2024".





I record più importanti della Ferrari

Titoli del Campionato del Mondo Piloti (15)

Alberto Ascari 1952 e 1953

Juan Manuel Fangio 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 e 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher 2000-2004

Kimi Räikkönen 2007



Trofei costruttori (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Presenze nei Gran Premi (1074)



Pole position (249)



Giri di gara più veloci (259)



Vittorie (243)



Doppie vittorie (85)



Tripla vittoria (8)



Quadrupla vittoria (2)



Vittorie dalla pole position (135)



Vittorie consecutive (14)

Da Svizzera 1952 a Svizzera 1953



Piazzamenti sul podio (807)



Punti del Campionato del mondo (9672)



Giri in testa (15.696)



Il pilota più fedele

Michael Schumacher (180 GP)



Il pilota più vittorioso

Michael Schumacher (72 vittorie)