Ferrari 2023: Apenas uma vitória, vem aí um novo conceito

A Ferrari queria ter uma palavra a dizer no título do Campeonato do Mundo de 2023, mas só conseguiu vencer uma vez, com Carlos Sainz em Singapura. O diretor desportivo, Diego Ioverno, admite que este facto é muito doloroso para a alma italiana.

Os fiéis Tifosi tiveram de ser fortes durante anos: A Ferrari não vence o campeonato do mundo de pilotos desde 2007 (quando Kimi Räikkönen ganhou), e o último troféu de construtores foi conquistado em 2008.

Depois disso, Fernando Alonso e Sebastian Vettel falharam por pouco os títulos no vermelho, enquanto o desafio de Charles Leclerc em 2022 fracassou devido a demasiados erros estratégicos, erros do monegasco, falta de desenvolvimento e incapacidade de mudar os pneus.

A Ferrari queria estar em pé de igualdade com a Red Bull Racing desde a primeira corrida em 2023, mas isso não funcionou. O carro conduzido por Charles Leclerc e Carlos Sainz foi incrivelmente rápido em muitas sessões de treinos, mas geralmente não era suficientemente competitivo na distância da corrida; no final, os italianos só conseguiram triunfar uma vez, na noite de Singapura, graças a um desempenho magistral de Carlos Sainz.

Para o diretor desportivo da Ferrari, Diego Ioverno, não serve de consolo o facto de a Ferrari ser a única equipa capaz de infligir uma derrota à Red Bull Racing em 2023. O homem de Bolonha admite que lhe dói a alma quando a Ferrari não consegue vencer regularmente: "No fundo da nossa alma está este desejo de vencer. A Ferrari tem de estar na luta pelo título e, se não o conseguirmos, acabamos por perder".

"Por vezes, temos tido bons desempenhos. Houve alguns fins-de-semana em que toda a equipa trabalhou de forma impecável. E claro que estamos orgulhosos da nossa vitória em Singapura. Mas há sempre a sensação incómoda de que não atingimos o nosso grande objetivo e isso tem de mudar."

O diretor de projeto da Ferrari F1, Enrico Cardile, acrescenta: "O modelo de 2023 foi uma evolução lógica do carro de corrida de 2022. Isso vai mudar. O modelo 2024 será um carro completamente novo que segue uma filosofia diferente e, portanto, terá uma aparência muito diferente."

"Sabemos exatamente o que fizemos de errado com o carro de 2023. Tivemos de admitir para nós próprios que o conceito existente acaba por oferecer muito pouco espaço para o desenvolvimento e nos limita. E estamos também a resolver o problema de o nosso desempenho variar demasiado de pista para pista."



"Ninguém pode ignorar o facto de os resultados terem ficado aquém das nossas expectativas. Por isso, ficou claro que algo tem de mudar, e esse algo será o carro de 2024 com um eixo traseiro completamente novo. A nova arquitetura do veículo dará aos aerodinamicistas mais espaço para novas ideias. O objetivo deve ser pressionar a líder Red Bull Racing já em 2024".





Os recordes mais importantes da Ferrari

Títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos (15)

Alberto Ascari 1952 e 1953

Juan Manuel Fangio 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 e 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher 2000 a 2004

Kimi Räikkönen 2007



Troféus de construtores (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Aparições em Grandes Prémios (1074)



Posições na pole (249)



Voltas mais rápidas em corridas (259)



Vitórias (243)



Duplas vitórias (85)



Triplas vitórias (8)



Vitórias quádruplas (2)



Vitórias a partir da pole position (135)



Vitórias consecutivas (14)

Da Suíça 1952 à Suíça 1953



Chegadas ao pódio (807)



Pontos no Campeonato do Mundo (9672)



Voltas mais rápidas (15.696)



Piloto mais fiel

Michael Schumacher (180 GP)



Piloto mais vitorioso

Michael Schumacher (72 vitórias)