Historia: Gente con mala suerte, fracasados y desesperanzados

Chris Amon (Nueva Zelanda)

El buen Dios había dado a Chris Amon mucho talento en su cuna. El tranquilo neozelandés lo ha ganado todo con cuatro ruedas: Le Mans, Campeonato del Mundo de Automóviles Deportivos, Fórmula 2, Tasman Series, Fórmula 5000, turismos... excepto en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Ningún piloto ha liderado más vueltas en el campeonato del mundo sin haber ganado nunca una carrera del campeonato del mundo. Chris sí ganó carreras que no contaban para el Campeonato del Mundo, como Silverstone 1970 con March o Argentina 1971 con Matra.



Amon, que sucumbió al cáncer el 3 de agosto de 2016, lideró 183 vueltas en el Mundial de Fórmula 1. Sin éxito. Siempre fallaba algo. En Monza 1971, se arrancó toda la visera del casco en lugar de una lámina rasgable y ya no podía ver nada con el viento. A veces pinchaba una rueda, a veces iba en cabeza, como en Clermont-Ferrand en 1972, a veces el motor (EE.UU. 1967) o la caja de cambios (Canadá 1968) se ponían en huelga.



Su rival de entonces, Mario Andretti, dijo legendariamente: "Chris tiene tanta mala suerte que si fuera enterrador, la gente dejaría de morirse".



Luca Badoer (Italia)

Desde Sudáfrica en 1993 hasta Bélgica en 2009, el veterano piloto de pruebas de Ferrari Luca Badoer disputó un total de 51 carreras del campeonato del mundo. ¿Adivina cuántos puntos sumó en el proceso? Exacto: ninguno.



Nos gustaría recordarte que Luca empezó en una época en la que los diez primeros no eran recompensados con puntos. Especialmente doloroso: en Nürburgring, en 1999, la caja de cambios de su Minardi se averió y Luca ocupó una sensacional cuarta plaza. Nunca olvidaremos cómo el italiano se desplomó junto a su coche llorando.



En 2009, Badoer se sentó en el Ferrari junto a Kimi Räikkönen en Valencia y Bélgica como sustituto del lesionado Felipe Massa. Sin embargo, fue incapaz de puntuar. No estaba previsto.



Andrea de Cesaris (Italia)

El romano corrió 208 carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, desde Canadá 1980 hasta Jerez 1994, pero nunca fue suficiente para ganar. No fue por la velocidad. De Crasheris tenía casi demasiada. Andrea se ganó el poco halagador apodo con muchos accidentes en la primera mitad de su carrera, pero en la segunda se convirtió en un piloto extremadamente fiable.



De Cesaris fue un auténtico trotamundos: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 y 1983 de nuevo con Alfa, 1984/85 al servicio de Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 de nuevo Jordan, y finalmente Sauber. Ningún piloto ha pilotado para más escuderías de GP diferentes. Andrea de Cesaris falleció en un accidente de moto en Roma, su ciudad natal, a principios de octubre de 2014.



Bruno Giacomelli (Italia)

Campeón de la Fórmula 3 británica en 1976, campeón de la Fórmula 2 en 1978: Bruno Giacomelli sabía pilotar coches de carreras, de eso no hay duda. Pero quién sabe por qué se sometió a los rigores de conducir el Life F190 en 1990. Un motor W12 (es decir, con tres bancadas de cuatro cilindros cada una) traqueteaba en la parte trasera.



Por aquel entonces, había tantos coches en la Fórmula 1 que el viernes por la mañana se celebraba una sesión de preclasificación. Los periodistas nos situábamos alrededor del Life y, cuando el malhumorado motor cobraba vida (nomen est omen), aplaudíamos respetuosamente.



Giacomelli salió a la pista. La velocidad máxima dejaba un poco que desear: donde otros pasaban silbando a 300, el Life pasaba gimiendo a 220. Cuando Giacomelli regresó, le pregunté por qué no iba más rápido. Bruno, sin pestañear: "Si voy más rápido, romperá el cubo". Los motores Honda de entonces producían unos 700 CV. El motor diseñado por el ex ingeniero de Ferrari Franco Rocchi producía 350.



Miguel Ángel Guerra (Argentina)

Junto con el italiano Marco Apicella (GP de Italia 1993 en Monza, colisión en la primera curva), Guerra ostenta el poco envidiable récord de la carrera más corta en un GP. Guerra compitió en cuatro fines de semana de GP con Osella en 1981, pero no logró clasificarse para la carrera en Long Beach, Brasil y Argentina.



Finalmente lo consiguió en Imola, pero entonces el joven sudamericano apenas recorrió medio kilómetro: en una colisión con el March del chileno Eliseo Salazar, el Osella de Guerra se estrelló contra un muro y quedó tan aplastado en el eje delantero que Miguel Ángel sufrió una doble fractura de tobillo. "Por desgracia, nunca tuve otra oportunidad en la Fórmula 1", dijo el argentino más tarde.



Nico Hülkenberg (Alemania)

Nico Hülkenberg, de Emmerich, ha ganado el título en todas las series de monoplazas en las que ha competido: 2005 en la Fórmula BMW, 2007 en la A1GP, 2008 en el Campeonato de Europa de Fórmula 3, 2009 en la GP2. Pero en Fórmula 1, el rendimiento es demasiado escaso: en 2017, el ganador de Le Mans en 2015 sustituyó a su compatriota Adrian Sutil como el piloto con más salidas en Fórmula 1 sin subir al podio.



Esto no cambiará tras su regreso a la categoría reina como piloto titular en 2023, cuando Hülkenberg suceda a Mick Schumacher. Nico suma ya 203 participaciones, seguido de Adrian Sutil (128) y el italiano Pierluigi Martini (118).



Yuji Ide (Japón)

El japonés Yuji Ide llegó a Europa con un palmarés nada desdeñable: campeón de la Fórmula Dream (serie junior de Honda), subcampeón de la Fórmula Nippon 2005. A sus 31 años, se convirtió en uno de los novatos más veteranos de la Fórmula 1 moderna cuando le dieron el segundo coche de carreras de Super Aguri para la temporada 2006, junto a Takuma Sato.



El hecho de que Ide sólo hablara un frágil inglés no impidió que el equipo le dejara pilotar Grandes Premios. En Bahréin, la diferencia con Sato era considerable. El jefe del equipo, Aguri Suzuki, tenía preparada una explicación inusual: "No ha hecho suficientes pruebas de conducción porque no sabe qué hacer con el coche".



En Australia, Rubens Barrichello se enfadó con Ide porque fue bloqueado por el piloto japonés en la calificación. En Australia, Yuji destacó como el rey del vals. En Imola, chocó con el holandés Christijan Albers en la primera vuelta: el coche de Albers volcó. En ese momento, la FIA aconsejó amablemente al jefe del equipo Suzuki que utilizara a otro piloto.



Claudio Langes (Italia)

Algunos le consideran el peor piloto de Fórmula 1, pero nosotros nos atrevemos a dudarlo. Sin embargo, las estadísticas son despiadadas: 14 intentos de clasificación con EuroBrun, desde EE.UU. hasta España en 1990, y ni una sola salida.



Chanoch Nissany (Israel)

Chanoch Nissany apareció de la nada para pilotar un Minardi en los entrenamientos del viernes del GP de Hungría de 2005. El más rápido de los entrenamientos en ese momento: Alexander Wurz en el McLaren, con 1:21.411 min. El penúltimo: Nicholas Kiesa en el Jordan, con 1:28.230 min. Nissany logró un mejor tiempo personal de 1:34.319 min sin haber movido el coche ni un solo metro, hay que ser justos. Por supuesto que hubo muchas burlas y mofas, pero lo que la mayoría olvida: Nissany debutaba el viernes después de exactamente tres años en el automovilismo, ¡y a la madura edad de 41 años!



Al Pease (Canadá)

El héroe local se alineó en el GP de Mosport de 1969 con un tiempo de clasificación que era 11,1 segundos más rápido que el mejor tiempo de Jacky Ickx. Una de las razones de la pésima actuación fue el coche: un Eagle de cuatro años con un asmático motor Climax.



En la primera vuelta, Pease chocó con el Brabham privado de Silvio Moser, de Ticino, y después de cuatro vueltas Al fue doblado por primera vez. Algunos de los hombres algo más rápidos respiraron aliviados en cuanto adelantaron al piloto de 47 años. Esto se debió a que Pease separó bastante su coche. Después de 22 (de 90) vueltas, los organizadores de la carrera entraron en razón y sacaron a Pease de la pista.



Hasta la fecha, Al Pease es el único piloto de Fórmula 1 que ha sido descalificado en una carrera por conducir demasiado despacio.