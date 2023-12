Historique : les malchanceux, les ratés et les désespérés

Chris Amon (Nouvelle-Zélande)

Le bon Dieu a doté Chris Amon d'un talent inné. Ce Néo-Zélandais tranquille a gagné avec tout ce qui avait quatre roues : Le Mans, le championnat du monde des voitures de sport, la Formule 2, la Tasman Series, la Formule 5000, les voitures de tourisme - sauf en championnat du monde de Formule 1.

Aucun pilote n'a mené plus de tours dans le championnat du monde sans jamais gagner une course de championnat du monde. Dans les courses ne comptant pas pour le championnat du monde, Chris a bien gagné, comme à Silverstone en 1970 avec March ou en Argentine en 1971 avec Matra.



Amon, qui a succombé à un cancer le 3 août 2016, a mené 183 tours dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Sans succès. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Une fois, à Monza en 1971, au lieu d'arracher un film plastique, il a arraché toute la visière de son casque et n'a plus rien vu dans le vent. Parfois, il a été victime d'une crevaison, une fois de plus en tête, comme à Clermont-Ferrand en 1972. Parfois, le moteur (USA 1967) ou la boîte de vitesses (Canada 1968) était en panne.



Légendaire, la réplique de son adversaire de l'époque, Mario Andretti : "Chris a tellement de malchance - s'il était croque-mort, les gens arrêteraient de mourir".



Luca Badoer (Italie)

De l'Afrique du Sud en 1993 à la Belgique en 2009, Luca Badoer, pilote d'essai Ferrari de longue date, a disputé 51 courses de championnat du monde. Devinez combien de points il a pu récolter à cette occasion. Exactement - aucun.



Rappelons que Luca a débuté à une époque où les dix premiers n'étaient pas encore récompensés par des points. Un fait particulièrement douloureux : au Nürburgring 1999, la boîte de vitesses de sa Minardi est tombée en panne, alors que Luca se trouvait à une sensationnelle quatrième place ! On n'a pas oublié comment l'Italien s'est effondré en pleurant à côté de sa voiture.



En 2009, Badoer était assis dans la Ferrari à côté de Kimi Räikkönen à Valence et en Belgique, en tant que remplaçant de Felipe Massa, blessé. Et pourtant, il n'a pas marqué de points. Cela ne devait tout simplement pas être le cas.



Andrea de Cesaris (Italie)

Le Romain a disputé 208 courses de championnat du monde de Formule 1, du Canada en 1980 à Jerez en 1994. Il n'a jamais réussi à gagner. Ce n'était pas dû à la vitesse. De Crasheris" en avait presque trop. Andrea a gagné ce surnom peu flatteur en ayant de très nombreux accidents dans la première partie de sa carrière, mais il est devenu un pilote extrêmement fiable dans la seconde.



De Cesaris a été un véritable vagabond : Alfa Romeo en 1980, McLaren en 1981, à nouveau chez Alfa en 1982 et 1983, au service de Ligier en 1984/85, Minardi en 1986, Brabham en 1987, Rial en 1988, BMS-Dallara en 1989/90, Jordan en 1991, Tyrrell en 1992/93, Jordan à nouveau en 1994, puis Sauber finalement. Aucun pilote n'a couru pour plus d'écuries de GP différentes. Andrea de Cesaris est décédé début octobre 2014 dans un accident de moto dans sa ville natale de Rome.



Bruno Giacomelli (Italie)

Champion britannique de Formule 3 en 1976, champion de Formule 2 en 1978 - Bruno Giacomelli savait conduire des voitures de course, cela ne fait aucun doute. Mais qui sait pourquoi il s'est imposé de conduire la Life F190 en 1990 ? À l'arrière, un moteur W12 (donc avec trois bancs de quatre cylindres chacun) rugissait.



À l'époque, nous avions tellement de voitures en Formule 1 qu'il y avait une pré-qualification le vendredi matin. Les journalistes se tenaient autour de la Life et lorsque le moteur capricieux prenait vie (nomen est omen), nous l'applaudissions respectueusement.



Giacomelli est entré en piste. La vitesse de pointe laissait un peu à désirer : là où d'autres passaient en sifflant à 300, le Life gémissait à 220. Une fois Giacomelli de retour, je lui ai demandé pourquoi il ne roulait pas plus vite. Bruno, sans sourciller : "Si je vais plus vite, le baquet se déchire". Les moteurs Honda développaient à l'époque environ 700 chevaux. Le moteur de l'ancien ingénieur de Ferrari, Franco Rocchi, en atteignait 350.



Miguel Ángel Guerra (Argentine)

Avec l'Italien Marco Apicella (GP d'Italie à Monza en 1993, collision dans le premier virage), Guerra détient le record peu glorieux de la carrière la plus courte en GP. Guerra a participé quatre fois à un week-end de GP avec Osella en 1981, mais il n'a pas réussi à se qualifier pour la course à Long Beach, au Brésil et en Argentine.



Cela a finalement fonctionné à Imola, mais le jeune Sud-Américain a alors parcouru à peine un demi-kilomètre : collision avec la March du Chilien Eliseo Salazar, l'Osella de Guerra a percuté un mur et a été tellement enfoncée au niveau de l'essieu avant que Miguel Ángel s'est fracturé une double cheville. "Malheureusement, je n'ai plus jamais eu ma chance en Formule 1", a déclaré l'Argentin par la suite.



Nico Hülkenberg (Allemagne)

Nico Hülkenberg, originaire d'Emmerich, a encore remporté le titre dans chaque série de monoplaces dans laquelle il a concouru : en 2005 en Formule BMW, en 2007 en A1GP, en 2008 en Formule 3-EM, en 2009 en GP2. Mais en Formule 1, la récolte est bien trop maigre - en 2017, le vainqueur du Mans 2015 a détrôné son compatriote Adrian Sutil comme le pilote qui compte le plus grand nombre de départs en Formule 1 sans place sur le podium.



Cette situation n'a pas changé en 2023, après son retour dans la catégorie reine en tant que pilote titulaire, lorsque Hülkenberg a succédé à Mick Schumacher. Nico compte désormais 203 participations, suivi d'Adrian Sutil (128) et de l'Italien Pierluigi Martini (118).



Yuji Ide (Japon)

Le Japonais Yuji Ide n'est pas arrivé en Europe avec un mauvais palmarès : champion de la Formula Dream (série de jeunes pilotes Honda), deuxième de la Formula Nippon 2005, il est ensuite devenu, à 31 ans, l'un des plus vieux débutants de la Formule 1 des temps modernes, lorsqu'il a reçu la deuxième voiture de course de Super Aguri pour la saison 2006, aux côtés de Takuma Sato.



Le fait qu'Ide ne parle qu'un anglais approximatif n'a pas empêché l'équipe de le laisser participer à des Grands Prix. A Bahreïn, l'écart avec Sato était considérable. Le chef d'équipe Aguri Suzuki avait préparé une explication inhabituelle : "Il n'a pas eu assez de séances d'essai parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire avec la voiture".



En Australie, Rubens Barrichello s'est énervé contre Ide parce que le Japonais l'avait bloqué de la pire des manières lors des qualifications. En Australie, Yuji s'est fait remarquer comme le roi de la valse. A Imola, il a percuté le Néerlandais Christijan Albers dès le premier tour - la voiture d'Albers s'est retournée. A ce moment-là, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a poliment conseillé à Suzuki de faire appel à un autre pilote.



Claudio Langes (Italie)

Certains le considèrent comme le pire pilote de Formule 1, mais nous osons en douter. Pourtant, les statistiques sont impitoyables - 14 tentatives de qualification avec EuroBrun, des Etats-Unis à l'Espagne en 1990, pas une seule fois au départ.



Chanoch Nissany (Israël)

Chanoch Nissany a surgi de nulle part pour piloter une Minardi lors des essais du vendredi du GP de Hongrie 2005. Meilleur temps des essais à l'époque : Alexander Wurz sur McLaren, avec 1:21,411 min. Avant-dernier : Nicholas Kiesa sur Jordan, avec 1:28,230 min. Nissany, sans avoir bougé la voiture d'un mètre - soyons justes - a réalisé un meilleur temps personnel de 1:34,319 min. Bien sûr, les moqueries étaient nombreuses, mais ce que la plupart des gens oublient : Nissany a fait ses débuts vendredi après exactement trois ans dans le sport automobile et à l'âge mûr de 41 ans !



Al Pease (Canada)

Le héros local s'était présenté au GP de Mosport 1969 avec un temps de qualification de 11,1 secondes supérieur au meilleur temps de Jacky Ickx. L'une des raisons de cette pitoyable performance était la voiture - une Eagle vieille de quatre ans avec un moteur Climax asthmatique.



Au premier tour, Pease s'est déjà frotté à la Brabham privée du Tessinois Silvio Moser, et après quatre tours, Al a été dépassé pour la première fois. Quelques-uns des hommes un peu plus rapides ont respiré dès qu'ils ont dépassé l'homme de 47 ans. En effet, Pease a à chaque fois élargi sa voiture. Après 22 tours (sur 90), la direction de la course s'est ravisée et a fait sortir Pease de la piste.



Jusqu'à aujourd'hui, Al Pease est le seul pilote de Formule 1 à avoir été disqualifié en course pour avoir roulé trop lentement.