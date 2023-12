Storia: persone sfortunate, fallimenti e persone senza speranza

Chris Amon (Nuova Zelanda)

Il buon Dio ha dato a Chris Amon un sacco di talento nella sua culla. Il tranquillo neozelandese ha vinto di tutto con le quattro ruote: Le Mans, Campionato mondiale di auto sportive, Formula 2, Tasman Series, Formula 5000, auto da turismo - tranne che nel Campionato mondiale di Formula 1.

Nessun pilota ha condotto più giri nel campionato mondiale senza aver mai vinto una gara del campionato mondiale. Chris ha vinto gare che non contavano per il campionato mondiale, come Silverstone 1970 con la March o Argentina 1971 con la Matra.



Amon, che è morto di cancro il 3 agosto 2016, ha guidato 183 giri nel Campionato mondiale di Formula 1. Senza successo. Qualcosa andava sempre storto. A Monza 1971, strappò l'intera visiera del casco invece di una pellicola a strappo e non riuscì più a vedere nulla nel vento. A volte buca una gomma, a volte è in testa, come a Clermont-Ferrand nel 1972, a volte il motore (USA 1967) o il cambio (Canada 1968) sono in sciopero.



Il suo avversario dell'epoca, Mario Andretti, disse leggendariamente: "Chris ha così tanta sfortuna che se fosse un impresario di pompe funebri, la gente smetterebbe di morire".



Luca Badoer (Italia)

Dal Sudafrica nel 1993 al Belgio nel 2009, il collaudatore Ferrari di lunga data Luca Badoer ha disputato un totale di 51 gare del campionato mondiale. Indovinate quanti punti ha conquistato in tutto questo? Esatto: nessuno.



Ricordiamo che Luca ha iniziato in un'epoca in cui i primi dieci non venivano premiati con punti. Particolarmente doloroso: al Nürburgring, nel 1999, il cambio della sua Minardi si ruppe e Luca ottenne un sensazionale quarto posto! Non dimenticheremo mai come l'italiano si accasciò accanto alla sua auto piangendo.



Nel 2009, Badoer si è seduto sulla Ferrari al fianco di Kimi Räikkönen a Valencia e in Belgio, in sostituzione dell'infortunato Felipe Massa. Eppure non riuscì a conquistare punti. Non era destino.



Andrea de Cesaris (Italia)

Il romano ha disputato 208 gare del Campionato mondiale di Formula 1, dal Canada 1980 a Jerez 1994, ma non è mai bastato per vincere. Non è stata una questione di velocità. De Crasheris ne aveva quasi troppa. Andrea si guadagnò questo soprannome poco lusinghiero con molti incidenti nella prima metà della sua carriera, ma nella seconda metà si trasformò in un pilota estremamente affidabile.



De Cesaris è stato un vero e proprio giramondo: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 e 1983 ancora con l'Alfa, 1984/85 al servizio della Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 di nuovo Jordan, infine Sauber. Nessun pilota ha guidato per un maggior numero di scuderie GP diverse. Andrea de Cesaris è morto in un incidente in moto nella sua città natale, Roma, all'inizio di ottobre 2014.



Bruno Giacomelli (Italia)

Campione britannico di Formula 3 nel 1976, campione di Formula 2 nel 1978 - Bruno Giacomelli sapeva guidare le auto da corsa, non c'è dubbio. Ma chissà perché si è messo alla guida della Life F190 nel 1990. Un motore W12 (cioè con tre bancate di quattro cilindri ciascuna) sferragliava nella parte posteriore.



All'epoca, le auto in Formula 1 erano così tante che il venerdì mattina si teneva una sessione di prequalifiche. I giornalisti stavano intorno alla Life e quando il motore lunatico si accendeva (nomen est omen), applaudivamo rispettosamente.



Giacomelli è sceso in pista. La velocità massima lasciava un po' a desiderare: laddove gli altri fischiavano a 300, la Life brontolava a 220. Quando Giacomelli è tornato, gli ho chiesto perché non andava più veloce. Bruno, senza battere ciglio: "Se vado più veloce, si strappa la benna". I motori Honda di allora producevano circa 700 CV. Il motore progettato dall'ex ingegnere Ferrari Franco Rocchi ne produceva 350.



Miguel Ángel Guerra (Argentina)

Insieme all'italiano Marco Apicella (GP d'Italia 1993 a Monza, collisione alla prima curva), Guerra detiene il poco invidiabile record della carriera più breve nei GP. Guerra partecipò a quattro weekend di GP con l'Osella nel 1981, ma non riuscì a qualificarsi per la gara a Long Beach, in Brasile e in Argentina.



Alla fine si risolse a Imola, ma il giovane sudamericano riuscì a fare appena mezzo chilometro: in un tamponamento con la March del cileno Eliseo Salazar, l'Osella di Guerra andò a sbattere contro un muro e fu schiacciata sull'asse anteriore, tanto che Miguel Ángel riportò una doppia frattura alla caviglia. "Purtroppo non ho mai avuto un'altra possibilità in Formula 1", ha dichiarato l'argentino.



Nico Hülkenberg (Germania)

Nico Hülkenberg, originario di Emmerich, ha vinto il titolo in ogni serie di monoposto in cui ha gareggiato: 2005 in Formula BMW, 2007 in A1GP, 2008 nel Campionato europeo di Formula 3, 2009 in GP2. Ma in Formula 1, il rendimento è fin troppo magro - nel 2017, il vincitore di Le Mans 2015 ha sostituito il suo connazionale Adrian Sutil come il pilota con il maggior numero di partenze in Formula 1 senza un posto sul podio.



La situazione non cambierà dopo il suo ritorno nella classe regina come pilota titolare nel 2023, quando Hülkenberg succederà a Mick Schumacher. Nico ha ora collezionato 203 presenze, seguito da Adrian Sutil (128) e dall'italiano Pierluigi Martini (118).



Yuji Ide (Giappone)

Il giapponese Yuji Ide è arrivato in Europa con un curriculum niente male: campione della Formula Dream (serie junior Honda), secondo classificato nella Formula Nippon 2005. 31 anni, è poi diventato uno dei più grandi esordienti della Formula 1 dell'era moderna quando gli è stata affidata la seconda macchina da corsa della Super Aguri per la stagione 2006, al fianco di Takuma Sato.



Il fatto che Ide parlasse solo un fragile inglese non ha impedito alla squadra di fargli guidare i Gran Premi. In Bahrain, il distacco da Sato era notevole. Il boss del team Aguri Suzuki ha avuto pronta una spiegazione insolita: "Non ha fatto abbastanza test drive perché non sa cosa fare con la macchina".



In Australia, Rubens Barrichello si è arrabbiato con Ide perché è stato bloccato dal pilota giapponese in qualifica. In Australia, Yuji si è distinto come il re del valzer. A Imola, al primo giro ha urtato l'olandese Christijan Albers e l'auto di Albers si è ribaltata. A questo punto, la FIA ha dato al boss del team Suzuki il cortese consiglio di utilizzare un altro pilota.



Claudio Langes (Italia)

Alcuni lo considerano il peggior pilota di Formula 1, ma noi osiamo dubitarne. Tuttavia, le statistiche sono impietose: 14 tentativi di qualificazione con l'EuroBrun, dagli Stati Uniti alla Spagna nel 1990, e nemmeno una partenza.



Chanoch Nissany (Israele)

Chanoch Nissany è apparso dal nulla per guidare una Minardi nelle prove del venerdì del GP d'Ungheria 2005. Il più veloce nelle prove era Alexander Wurz con la McLaren, con un tempo di 1:21.411. Penultimo Nicholas Kiesa con la Jordan, con un tempo di 1:28.230. Nissany ha ottenuto un miglior tempo personale di 1:34.319 min. senza aver spostato la macchina di un solo metro, dobbiamo essere onesti. Naturalmente ci sono state molte prese in giro e derisioni, ma la maggior parte della gente dimentica che Nissany ha debuttato il venerdì con un tempo di 1:34.319 min: Nissany faceva il suo debutto al venerdì dopo esattamente tre anni di attività nel motorsport e alla veneranda età di 41 anni!



Al Pease (Canada)

L'eroe locale si presentò al GP di Mosport del 1969 con un tempo di qualifica di 11,1 secondi superiore al miglior tempo di Jacky Ickx. Uno dei motivi della pessima prestazione era la vettura, una Eagle di quattro anni fa con un motore Climax asmatico.



Al primo giro, Pease tampona la Brabham del ticinese Silvio Moser, iscritta privatamente, e dopo quattro giri Al viene doppiato per la prima volta. Alcuni degli uomini più veloci tirarono un sospiro di sollievo non appena ebbero superato il 47enne. Questo perché Pease ha allargato parecchio la sua macchina. Dopo 22 giri (su 90), gli organizzatori della gara si ravvidero e fecero uscire Pease dalla pista.



A tutt'oggi, Al Pease è l'unico pilota di Formula 1 a essere stato squalificato in una gara per aver guidato troppo lentamente.