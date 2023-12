História: Os azarados, os fracassos e os sem esperança

Chris Amon (Nova Zelândia)

O bom Deus tinha dado a Chris Amon muito talento no seu berço. O pacato neozelandês ganhou tudo com quatro rodas: Le Mans, Campeonato do Mundo de Carros Desportivos, Fórmula 2, Tasman Series, Fórmula 5000, carros de turismo - exceto o Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Nenhum piloto liderou mais voltas no campeonato do mundo sem nunca ter ganho uma corrida do campeonato do mundo. Chris ganhou corridas que não contavam para o Campeonato do Mundo, como Silverstone 1970 com a March ou Argentina 1971 com a Matra.



Amon, que sucumbiu ao cancro em 3 de agosto de 2016, liderou 183 voltas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Sem sucesso. Alguma coisa corre sempre mal. Em Monza 1971, arrancou toda a viseira do capacete em vez de uma película destacável e já não conseguia ver nada com o vento. Por vezes, tem um pneu furado, por vezes está na liderança, como em Clermont-Ferrand em 1972, por vezes o motor (EUA 1967) ou a caixa de velocidades (Canadá 1968) entram em greve.



O seu adversário da altura, Mario Andretti, disse de forma lendária: "O Chris tem tanto azar que se fosse cangalheiro as pessoas deixavam de morrer".



Luca Badoer (Itália)

Desde a África do Sul em 1993 até à Bélgica em 2009, o piloto de testes de longa data da Ferrari, Luca Badoer, disputou um total de 51 corridas do campeonato do mundo. Adivinha quantos pontos marcou nesse processo? Exatamente - nenhum.



Gostaríamos de recordar que Luca começou numa época em que os dez primeiros não eram recompensados com pontos. Particularmente doloroso: em Nürburgring, em 1999, a caixa de velocidades da sua Minardi avariou e Luca ficou num sensacional quarto lugar! Nunca esqueceremos a forma como o italiano caiu ao lado do seu carro a chorar.



Em 2009, Badoer sentou-se no Ferrari ao lado de Kimi Räikkönen em Valência e na Bélgica como substituto do lesionado Felipe Massa. E, no entanto, não conseguiu marcar pontos. Simplesmente não estava destinado a acontecer.



Andrea de Cesaris (Itália)

O romano conduziu 208 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, do Canadá 1980 a Jerez 1994, mas nunca foi suficiente para vencer. Não foi por causa da velocidade. De Crasheris tinha-a quase em demasia. Andrea ganhou a alcunha pouco lisonjeira com muitos acidentes na primeira metade da sua carreira, mas na segunda metade tornou-se um piloto extremamente fiável.



De Cesaris foi um verdadeiro errante: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 e 1983 novamente com a Alfa, 1984/85 ao serviço da Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 Jordan novamente, e finalmente Sauber. Nenhum piloto pilotou para mais equipas de GP diferentes. Andrea de Cesaris morreu num acidente de mota na sua cidade natal, Roma, no início de outubro de 2014.



Bruno Giacomelli (Itália)

Campeão britânico de Fórmula 3 em 1976, campeão de Fórmula 2 em 1978 - Bruno Giacomelli sabia conduzir carros de corrida, não há dúvida. Mas quem sabe porque é que ele se submeteu aos rigores de conduzir o Life F190 em 1990. Um motor W12 (ou seja, com três bancos de quatro cilindros cada) roncava na traseira.



Nessa altura, tínhamos tantos carros na Fórmula 1 que havia uma sessão de pré-qualificação na sexta-feira de manhã. Os jornalistas ficavam à volta do Life e, quando o motor mal-humorado ganhava vida (nomen est omen), aplaudíamos respeitosamente.



Giacomelli entra em pista. A velocidade máxima deixou um pouco a desejar: enquanto outros assobiavam a 300, o Life gemia a 220. Quando o Giacomelli regressou, perguntei-lhe porque não ia mais depressa. Bruno, sem pestanejar: "Se eu for mais rápido, vai rasgar a caçamba". Os motores Honda da altura produziam cerca de 700 cv. O motor concebido pelo antigo engenheiro da Ferrari, Franco Rocchi, produzia 350.



Miguel Ángel Guerra (Argentina)

Juntamente com o italiano Marco Apicella (GP de Itália de 1993 em Monza, colisão na primeira curva), Guerra detém o recorde pouco invejável da carreira mais curta em GP. Guerra competiu em quatro fins-de-semana de GP com a Osella em 1981, mas não se qualificou para a corrida em Long Beach, Brasil e Argentina.



Em Imola, o jovem sul-americano mal conseguiu percorrer meio quilómetro: numa colisão com o March do chileno Eliseo Salazar, o Osella de Guerra embateu num muro e ficou tão esmagado no eixo dianteiro que Miguel Ángel sofreu uma dupla fratura no tornozelo. "Infelizmente, nunca mais tive outra oportunidade na Fórmula 1", disse o argentino mais tarde.



Nico Hülkenberg (Alemanha)

Nico Hülkenberg, de Emmerich, ganhou o título em todas as séries de monolugares em que competiu: 2005 na Fórmula BMW, 2007 na A1GP, 2008 no Campeonato Europeu de Fórmula 3, 2009 na GP2. Mas na Fórmula 1, o rendimento é demasiado escasso: em 2017, o vencedor de Le Mans de 2015 substituiu o seu compatriota Adrian Sutil como o piloto com mais partidas na Fórmula 1 sem um lugar no pódio.



Esta situação não irá mudar após o seu regresso à categoria rainha como piloto regular em 2023, quando Hülkenberg suceder a Mick Schumacher. Nico já fez 203 partidas, seguido de Adrian Sutil (128) e do italiano Pierluigi Martini (118).



Yuji Ide (Japão)

O japonês Yuji Ide chegou à Europa com um currículo nada mau: campeão da Fórmula Dream (série júnior da Honda), vice-campeão da Fórmula Nippon 2005. Com 31 anos, tornou-se um dos mais antigos estreantes da Fórmula 1 da era moderna ao receber o segundo carro de corrida da Super Aguri para a temporada de 2006, ao lado de Takuma Sato.



O facto de Ide falar apenas um inglês frágil não impediu a equipa de o deixar conduzir os Grandes Prémios. No Bahrain, a diferença para Sato era considerável. O chefe de equipa Aguri Suzuki tinha uma explicação invulgar pronta: "Ele não fez testes suficientes porque não sabe o que fazer com o carro."



Na Austrália, Rubens Barrichello ficou chateado com Ide porque foi bloqueado pelo piloto japonês na qualificação. Na Austrália, Yuji destacou-se como o rei da valsa. Em Imola, chocou com o holandês Christijan Albers logo na primeira volta - o carro de Albers capotou. Nesta altura, a FIA deu ao chefe de equipa da Suzuki o conselho educado de utilizar um piloto diferente.



Claudio Langes (Itália)

Há quem o considere o pior piloto de Fórmula 1, mas atrevemo-nos a duvidar. No entanto, as estatísticas são impiedosas - 14 tentativas de qualificação com a EuroBrun, dos EUA a Espanha em 1990, sem uma única partida.



Chanoch Nissany (Israel)

Chanoch Nissany apareceu do nada para conduzir um Minardi nos treinos de sexta-feira para o GP da Hungria de 2005. O mais rápido nos treinos da altura: Alexander Wurz no McLaren, com 1:21.411 min. Em segundo lugar: Nicholas Kiesa na Jordan, com 1:28.230 min. Nissany alcançou o seu melhor tempo pessoal de 1:34.319 min sem ter movido o carro um único metro, temos de ser justos. Claro que houve muita troça e escárnio, mas o que a maioria das pessoas esquece: Nissany fazia a sua estreia na sexta-feira exatamente três anos depois de ter entrado no desporto automóvel e com 41 anos de idade!



Al Pease (Canadá)

O herói local alinhava no GP de Mosport de 1969 com um tempo de qualificação 11,1 segundos mais rápido do que o melhor tempo de Jacky Ickx. Uma das razões para este desempenho miserável foi o carro - um Eagle com quatro anos de idade e um motor Climax asmático.



Na primeira volta, Pease chocou com o Brabham de Silvio Moser, do Ticino, que tinha entrado na corrida a título particular, e após quatro voltas Al foi ultrapassado pela primeira vez. Alguns dos homens um pouco mais rápidos respiraram de alívio assim que passaram o piloto de 47 anos. Isto deve-se ao facto de Pease ter espalhado bastante o seu carro. Ao fim de 22 (de 90) voltas, os organizadores da corrida ganharam juízo e retiraram Pease da pista.



Até hoje, Al Pease é o único piloto de Fórmula 1 a ter sido desclassificado numa corrida por conduzir demasiado devagar.