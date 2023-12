Lando Norris (McLaren): Trofeo Lorenzo Bandini 2023

Lando Norris ha ganado el Trofeo Lorenzo Bandini 2023. El piloto de McLaren recibió el premio en una ceremonia celebrada en la ciudad italiana de Faenza.

La escultura honra a pilotos de carreras, personas relacionadas con el automovilismo o equipos de carreras por sus logros sobresalientes, en memoria del piloto de Ferrari Lorenzo Bandini, fallecido en un accidente en Mónaco en 1967. El premio (que se concede por trigésima vez) fue presentado durante muchos años por Margherita Bandini, la viuda de la antigua estrella de Ferrari, pero también por Gabrielle, la hermana del piloto italiano.

Norris terminó sexto en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2023, su mejor resultado global en la categoría reina en su quinta temporada. El británico de Bristol subió siete veces al podio en 2023, seis de ellas como subcampeón.

Cientos de aficionados esperaban al piloto en la Piazza del Popolo (Plaza del Pueblo) de Faenza, y llamó la atención la cantidad de jóvenes que expresaron su entusiasmo por el inglés.

Después de numerosos autógrafos y selfies, Norris se mostró visiblemente impresionado por el alboroto. "Estoy boquiabierto, nunca esperé un recibimiento así".



Antes de que Norris recibiera su premio, hubo una breve rueda de prensa. Echando la vista atrás, Lando declaró: "Hemos hecho una temporada muy buena, pero por supuesto me habría encantado conseguir por fin mi primera victoria en la Fórmula 1. Estoy convencido de que ese momento llegará. Estoy convencido de que ese momento llegará con McLaren. Y no será una victoria casual en una carrera loca, sino un triunfo muy trabajado en una temporada en la que también puedo tener algo que decir en el título. No queda mucho para que McLaren alcance a los líderes".



La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el Palazzo del Podestà (Palacio del Gobernador), ante invitados de honor y aficionados; los asientos se habían ofrecido previamente por Internet y se asignaron en pocos minutos.



Lando Norris se mostró muy emocionado al recibir el premio, un Ferrari 312 de cerámica con el número de salida 18 de manos de Lorenzo Bandini. Lando concluyó diciendo que esperaba volver a ver a todos en Imola la próxima primavera.





Trofeo Bandini - los ganadores

1992: Ivan Capelli

1993: sin premio

1994: sin premio

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Fórmula 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: no asignado

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris