Lando Norris (McLaren) : Trophée Lorenzo Bandini 2023

Lando Norris a remporté le Trofeo Lorenzo Bandini 2023. Le pilote McLaren a reçu le prix dans le cadre d'une cérémonie organisée dans la ville italienne de Faenza.

Cette sculpture rend hommage aux pilotes de course, aux personnes engagées dans le sport automobile ou aux écuries pour leurs performances exceptionnelles - en mémoire du pilote Ferrari Lorenzo Bandini, décédé dans un accident à Monaco en 1967. Le prix (décerné pour la 30e fois) a été remis pendant des années par Margherita Bandini, la veuve de l'ancienne star de Ferrari, mais aussi par Gabrielle, la sœur du coureur italien.

Norris a terminé sixième du championnat du monde de Formule 1 2023, son meilleur résultat global dans la catégorie reine lors de la cinquième saison. Le Britannique de Bristol est monté sept fois sur le podium en 2023, dont six fois en deuxième position.

Des centaines de fans attendaient le pilote sur la Piazza del Popolo (place du peuple) de Faenza, et il était frappant de voir combien de jeunes femmes exprimaient leur enthousiasme pour le pilote anglais.

Après de nombreux autographes et selfies, Norris a été visiblement impressionné par le brouhaha. "Je suis stupéfait, je ne m'attendais pas à un tel accueil".



Avant que Norris ne reçoive son prix, une brève conférence de presse a eu lieu. A cette occasion, Lando est revenu sur sa saison : "Nous avons eu une très bonne saison, mais il est clair que j'aurais aimé remporter enfin ma première victoire en Formule 1. Je suis convaincu que ce moment viendra avec McLaren. Et ce ne doit pas être une victoire par hasard dans une course folle, mais un triomphe durement acquis dans une saison où je peux aussi avoir mon mot à dire pour le titre. Il ne manque plus grand chose à McLaren pour que nous rejoignions le peloton de tête".



La remise des prix a eu lieu au Palazzo del Podestà (palais du gouverneur), devant des invités d'honneur et des fans, les places ayant été proposées auparavant sur Internet et attribuées en quelques minutes.



Lando Norris était très ému lors de la remise du prix, il a reçu une Ferrari 312 en céramique avec le numéro de départ 18 de Lorenzo Bandini. Lando a conclu en disant qu'il espérait revoir tout le monde à Imola au printemps prochain.





Trofeo Bandini - les lauréats

1992 : Ivan Capelli

1993 : non attribué

1994 : non attribué

1995 : David Coulthard

1996 : Jacques Villeneuve

1997 : Luca Montezemolo

1998 : Giancarlo Fisichella

1999 : Alexander Wurz

2000 : Jarno Trulli

2001 : Jenson Button

2002 : Juan Pablo Montoya

2003 : Michael Schumacher

2004 : Kimi Räikkönen

2005 : Fernando Alonso

2006 : Mark Webber

2007 : Felipe Massa

2008 : Robert Kubica

2009 : Sebastian Vettel

2010 : Lewis Hamilton

2011 : Nico Rosberg

2012 : Bruno Senna

2013 : Piero Ferrari

2014 : Daniel Ricciardo

2015 : Mercedes AMG Formule 1

2016 : Max Verstappen

2017 : Scuderia Ferrari

2018 : Valtteri Bottas

2019 : Antonio Giovinazzi

2020 : non attribué

2021 : Charles Leclerc

2022 : Kevin Magnussen

2023 : Lando Norris