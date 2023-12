Lando Norris (McLaren): Trofeo Lorenzo Bandini 2023

Lando Norris ha vinto il Trofeo Lorenzo Bandini 2023. Il pilota della McLaren ha ricevuto il premio durante una cerimonia nella città italiana di Faenza.

La scultura onora i piloti, le persone coinvolte nel motorsport o le squadre da corsa per i loro risultati eccezionali - in memoria del pilota della Ferrari Lorenzo Bandini, morto in un incidente a Monaco nel 1967. Il premio (assegnato per la 30a volta) è stato consegnato per molti anni da Margherita Bandini, la vedova dell'ex stella della Ferrari, ma anche da Gabrielle, la sorella del pilota italiano.

Norris si è classificato sesto nel Campionato mondiale di Formula 1 2023, il suo miglior risultato complessivo nella classe regina alla sua quinta stagione. Il britannico di Bristol è salito sul podio sette volte nel 2023, sei delle quali come secondo classificato.

Centinaia di fan hanno atteso il pilota in Piazza del Popolo a Faenza, ed è stato sorprendente vedere quante giovani donne hanno espresso il loro entusiasmo per l'inglese.

Dopo numerosi autografi e selfie, Norris è rimasto visibilmente impressionato da questo clamore. "Sono sbalordito, non mi sarei mai aspettato un'accoglienza del genere".



Prima che Norris ricevesse il premio, si è tenuta una breve conferenza stampa. Guardando indietro, Lando ha detto: "Abbiamo avuto una stagione molto forte, ma naturalmente mi sarebbe piaciuto conquistare la mia prima vittoria in Formula 1. Sono convinto che questo momento arriverà. Sono convinto che questo momento arriverà con la McLaren. E non dovrà essere una vittoria casuale in una gara assurda, ma un trionfo combattuto in una stagione in cui potrò dire la mia anche sul titolo. Alla McLaren non resta molto da fare per raggiungere i leader".



La cerimonia di premiazione si è svolta nel Palazzo del Podestà, davanti a ospiti d'onore e tifosi; i posti erano stati precedentemente offerti su Internet e sono stati assegnati in pochi minuti.



Lando Norris si è commosso quando ha ricevuto il premio, una Ferrari 312 in ceramica con il numero di partenza 18, da Lorenzo Bandini. Lando ha concluso dicendo che sperava di rivedere tutti a Imola la prossima primavera.





Trofeo Bandini - i vincitori

1992: Ivan Capelli

1993: non premiato

1994: non premiato

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Formula 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: non assegnato

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris