Lando Norris (McLaren): Trofeo Lorenzo Bandini 2023

Lando Norris ganhou o Trofeo Lorenzo Bandini 2023. O piloto da McLaren recebeu o prémio numa cerimónia realizada na cidade italiana de Faenza.

A escultura homenageia pilotos de corrida, pessoas envolvidas no desporto automóvel ou equipas de corrida por feitos notáveis - em memória do piloto da Ferrari Lorenzo Bandini, que morreu num acidente no Mónaco em 1967. O prémio (atribuído pela 30.ª vez) foi entregue durante muitos anos por Margherita Bandini, a viúva da antiga estrela da Ferrari, mas também por Gabrielle, a irmã do piloto italiano.

Norris terminou em sexto lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023, o seu melhor resultado global na categoria rainha na sua quinta época. O britânico de Bristol subiu ao pódio sete vezes em 2023, seis das quais como segundo classificado.

Centenas de fãs aguardavam o piloto na Piazza del Popolo (Praça do Povo), em Faenza, e foi impressionante o número de jovens senhoras que expressaram o seu entusiasmo pelo inglês.

Depois de numerosos autógrafos e selfies, Norris ficou visivelmente impressionado com a agitação. "Estou espantado, nunca esperei uma receção assim".



Antes de Norris receber o seu prémio, houve uma pequena conferência de imprensa. Olhando para trás, Lando disse: "Tivemos uma temporada muito forte, mas é claro que eu adoraria ter finalmente conquistado minha primeira vitória na Fórmula 1. Estou convencido de que esse momento chegará com a McLaren. E não deve ser uma vitória casual numa corrida louca, mas sim um triunfo difícil numa época em que também posso ter uma palavra a dizer sobre o título. Não falta muito para a McLaren alcançar os líderes".



A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no Palazzo del Podestà (Palácio do Governador), perante convidados de honra e fãs; os lugares tinham sido previamente oferecidos na Internet e foram atribuídos em poucos minutos.



Lando Norris ficou muito emocionado quando recebeu o prémio, um Ferrari 312 em cerâmica com o número de partida 18, das mãos de Lorenzo Bandini. Lando concluiu dizendo que esperava ver toda a gente de novo em Imola na próxima primavera.





Trofeo Bandini - os vencedores

1992: Ivan Capelli

1993: não premiado

1994: não premiado

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Fórmula 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: não atribuído

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris