Christian Horner: "Sergio Pérez tiene que dar un paso adelante en 2024

Cuarto en los Mundiales de 2020 y 2021, tercero en el de 2022, segundo en el de 2023, a Sergio Pérez solo le queda una cosa: el título de Campeón del Mundo. El único problema es que, aunque esté en el mejor coche de Fórmula 1, su compañero en Red Bull Racing, Max Verstappen, no puede ponerle en peligro durante toda una temporada.

Bien por Sergio Pérez en 2023: Inicio de temporada muy fuerte (dos victorias en las cuatro primeras carreras), y ha permitido a RBR ocupar los dos primeros puestos del campeonato de pilotos por primera vez en la historia.

Mal con Sergio Pérez 2023: Un margen de error demasiado alto, sobre todo en la calificación, "que comprometió muchas de mis carreras porque tuve que recuperar todas esas posiciones en el Gran Premio", dijo el piloto tapatío de 33 años.

El contrato de Pérez con Red Bull Racing expira a finales de 2024, y el jefe del equipo RBR, Christian Horner, dice lo que quiere ver del 257 veces participante en un GP en 2024. Horner dice al podcast de Sky: "Si no eres mentalmente fuerte, entonces no puedes lidiar con Max Verstappen, es tan simple como eso. Con Max, simplemente no hay tregua y prácticamente no hay día malo".



"Reconozco suficiente madurez y fuerza en Sergio Pérez para plantar cara a Verstappen. Otros pilotos antes de 'Checo' fueron doblegados por Max. No es fácil aguantar al lado de Verstappen".



Tras flojas actuaciones, hubo rumores, sobre todo en México, de que Sergio estaba en desventaja material. Christian Horner discrepa vehementemente: "Ponemos los dos mejores coches posibles en la parrilla, y forma parte de nuestras directrices que los coches sean idénticos. En última instancia, depende del piloto. También hemos visto antes a Sebastian Vettel dominar a su compañero de equipo, y entonces los coches de carreras también eran iguales. Max es una máquina y saca lo mejor del coche en casi todas las carreras".



"Pérez tiene que hacer una buena clasificación. Ese tiene que ser el centro de sus esfuerzos, fue el talón de Aquiles de su temporada. No hace falta hablar de su velocidad, ha hecho grandes premios brillantes. Pero necesita clasificarse más adelante, estar más cerca de Max, ponerle más presión. Necesitamos actuaciones constantes de ambos pilotos".





Red Bull Racing - los pilotos

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez

2024: Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - los motores

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Desde 2019: Honda



Red Bull Racing: el balance provisional

7 títulos de campeón del mundo de pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 Copas de constructores (2010-2013, 2022 y 2023)

369 Grandes Premios

95 poles

95 mejores vueltas en carrera

113 victorias

28 victorias dobles

264 podios

6486 vueltas en cabeza

7248 puntos en el campeonato