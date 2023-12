Christian Horner : comment Sergio Pérez devra s'améliorer en 2024

Quatrième du championnat du monde 2020 et 2021, troisième du championnat du monde 2022, deuxième du championnat du monde 2023, il ne reste plus qu'une chose à faire pour Sergio Pérez en termes de classement final : le titre de champion du monde. C'est dommage qu'il soit assis dans la meilleure voiture de Formule 1, mais que son compagnon d'écurie Red Bull Racing, Max Verstappen, ne puisse pas le menacer pendant toute une saison.

Bien pour Sergio Pérez en 2023 : Un très bon début de saison (deux victoires lors des quatre premières courses), et il a permis à RBR d'occuper pour la toute première fois les deux premières places du championnat du monde des pilotes.

Mauvaise performance pour Sergio Pérez 2023 : Un taux d'erreur trop élevé, surtout en qualifications, "ce qui a compromis beaucoup de mes courses, car je devais rattraper tous ces rangs en Grand Prix", explique le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara.

Le contrat entre Pérez et Red Bull Racing expire fin 2024, et le directeur de l'équipe RBR, Christian Horner, dit ce qu'il veut voir chez le pilote aux 257 GP en 2024. Horner s'exprime dans le podcast de Sky : "Si tu n'es pas très fort mentalement, tu ne peux pas gérer Max Verstappen, c'est aussi simple que cela. Avec Max, il n'y a tout simplement pas de relâchement et quasiment pas de mauvais jour".



"Je vois en Sergio Pérez suffisamment de maturité et de force pour tenir tête à Verstappen. D'autres pilotes avant 'Checo' ont été brisés par Max. Ce n'est pas facile d'exister à côté de Verstappen".



Après des performances médiocres, il a circulé, surtout au Mexique, que Sergio serait désavantagé sur le plan matériel. Christian Horner le contredit avec véhémence : "Nous mettons les deux meilleures voitures possibles sur la ligne de départ et il fait partie de nos directives que les voitures soient identiques. En fin de compte, cela dépend du pilote. Nous avons déjà vu Sebastian Vettel dominer son coéquipier, et les voitures de course étaient alors identiques. Max est une machine et tire le meilleur de sa voiture à chaque course".



"Pérez doit être à la hauteur de sa performance en qualification. Cela doit être au centre de ses efforts, c'était le talon d'Achille de sa saison. Nous n'avons pas à discuter de sa vitesse et il a montré de brillants Grands Prix. Mais il doit se qualifier plus haut, être plus proche de Max, lui mettre plus de pression. Nous avons besoin de performances de pointe constantes de la part des deux pilotes".





Red Bull Racing - les pilotes

2005 : David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006 : David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007 : David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008 : David Coulthard, Mark Webber

2009 : Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2011 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2012 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2013 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2014 : Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015 : Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016 : Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019 : Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020 : Max Verstappen, Albon

2021 : Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022 : Verstappen, Pérez

2023 : Verstappen, Pérez

2024 : Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - les moteurs

2005 : Cosworth

2006 : Ferrari

2007-2018 : Renault

Depuis 2019 : Honda



Red Bull Racing - le bilan intermédiaire

7 titres de champion du monde des pilotes (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 coupes des constructeurs (2010-2013, 2022 et 2023)

369 Grands Prix

95 pole positions

95 meilleurs tours en course

113 victoires

28 doubles victoires

264 places sur le podium

6486 tours en tête

7248 points de championnat du monde