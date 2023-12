Christian Horner: come Sergio Pérez deve fare un passo avanti nel 2024

Quarto nel Campionato del Mondo 2020 e 2021, terzo nel Campionato del Mondo 2022, secondo nel Campionato del Mondo 2023, a Sergio Pérez resta solo una cosa: il titolo di Campione del Mondo. L'unico problema è che, pur essendo a bordo della migliore vettura di Formula 1, il suo compagno di squadra della Red Bull Racing Max Verstappen non può metterlo in pericolo per un'intera stagione.

Bene per Sergio Pérez nel 2023: Inizio di stagione molto forte (due vittorie nelle prime quattro gare) e ha permesso alla RBR di occupare i primi due posti nel campionato piloti per la prima volta in assoluto.

Male con Sergio Pérez 2023: Un margine di errore troppo alto, soprattutto in qualifica, "che ha compromesso molte delle mie gare perché dovevo recuperare tutte quelle posizioni nei Gran Premi", ha detto il 33enne di Guadalajara.

Il contratto di Pérez con la Red Bull Racing scade alla fine del 2024, e il boss del team RBR Christian Horner ha detto cosa vuole vedere dal 257 volte partecipante al GP nel 2024. Horner ha dichiarato al podcast di Sky: "Se non sei forte mentalmente, allora non puoi affrontare Max Verstappen, è così semplice. Con Max non c'è un attimo di tregua e praticamente non c'è una giornata storta".



"Riconosco in Sergio Pérez una maturità e una forza sufficienti per tenere testa a Verstappen. Gli altri piloti prima di 'Checo' sono stati battuti da Max. Non è facile tenere testa a Verstappen".



Dopo le deboli prestazioni, si è diffusa la voce, soprattutto in Messico, che Sergio fosse in svantaggio materiale. Christian Horner non è affatto d'accordo: "Abbiamo messo in griglia le due migliori vetture possibili, ed è parte delle nostre linee guida che le vetture siano identiche. In definitiva, dipende dal pilota. Abbiamo già visto Sebastian Vettel dominare il suo compagno di squadra in passato, e anche in quel caso le auto da corsa erano identiche. Max è una macchina e riesce a tirare fuori il meglio dalla vettura in quasi tutte le gare".



"Pérez deve fare bene le sue prestazioni in qualifica. Deve essere al centro dei suoi sforzi, è stato il tallone d'Achille della sua stagione. Non c'è bisogno di discutere della sua velocità, ha fatto vedere dei Gran Premi brillanti. Ma deve qualificarsi più avanti, essere più vicino a Max, metterlo più sotto pressione. Abbiamo bisogno di prestazioni consistenti da parte di entrambi i piloti".





