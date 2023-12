Christian Horner: Como é que Sergio Pérez tem de dar um passo em frente em 2024

Sergio Pérez terminou em segundo lugar, atrás de Max Verstappen, no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, diz o que espera agora do seis vezes vencedor do GP do México.

Quarto nos Campeonatos do Mundo de 2020 e 2021, terceiro no Campeonato do Mundo de 2022, segundo no Campeonato do Mundo de 2023, só resta uma coisa a Sergio Pérez - o título do Campeonato do Mundo. O único problema é que, embora ele esteja no melhor carro de Fórmula 1, seu companheiro de equipe da Red Bull Racing, Max Verstappen, não pode colocá-lo em risco por uma temporada inteira.

Bom para Sergio Pérez em 2023: Começou muito bem a época (duas vitórias nas quatro primeiras corridas) e permitiu à RBR ocupar, pela primeira vez, os dois primeiros lugares do campeonato de pilotos.

Mau com Sergio Pérez 2023: Uma margem de erro demasiado elevada, especialmente na qualificação, "que comprometeu muitas das minhas corridas porque tive de recuperar todas essas posições no Grande Prémio", disse o piloto de 33 anos de Guadalajara.

O contrato de Pérez com a Red Bull Racing termina no final de 2024, e o chefe de equipa da RBR, Christian Horner, diz o que quer ver do 257 vezes participante no GP de 2024. Horner diz ao podcast da Sky: "Se não fores mentalmente forte, então não consegues lidar com o Max Verstappen, é tão simples quanto isso. Com o Max, não há desânimo e praticamente não há dias maus".



"Reconheço em Sergio Pérez maturidade e força suficientes para fazer frente a Verstappen. Outros pilotos antes de 'Checo' foram quebrados por Max. Não é fácil aguentar-se ao lado de Verstappen."



Após fracos desempenhos, surgiram rumores, especialmente no México, de que Sergio estava em desvantagem material. Christian Horner discorda veementemente: "Colocamos os dois melhores carros possíveis na grelha, e faz parte das nossas directrizes que os carros sejam idênticos. Em última análise, a decisão é do piloto. Também já vimos Sebastian Vettel dominar o seu companheiro de equipa anteriormente e os carros de corrida também eram os mesmos. O Max é uma máquina e tira o melhor partido do carro em quase todas as corridas".



"O Pérez tem de conseguir um bom desempenho na qualificação. Isso tem de estar no centro dos seus esforços, foi o calcanhar de Aquiles da sua época. Não precisamos de discutir a sua velocidade e ele tem mostrado alguns Grandes Prémios brilhantes. Mas ele precisa de se qualificar mais à frente, estar mais perto do Max, colocá-lo sob mais pressão. Precisamos de desempenhos de topo consistentes de ambos os pilotos".





Red Bull Racing - os pilotos

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez

2024: Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - os motores

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Desde 2019: Honda



Red Bull Racing - o balanço provisório

7 títulos do campeonato do mundo de pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 Taças dos Construtores (2010-2013, 2022 e 2023)

369 Grandes Prémios

95 pole positions

95 melhores voltas de corrida

113 vitórias

28 duplas vitórias

264 pódios

6486 voltas de liderança

7248 pontos no campeonato