Jenson Button, vétéran des GP, compare la Formule 1 au WEC

En 2024, Jenson Button participera au championnat du monde d'endurance. L'ancienne star des GP et champion du monde de Formule 1 en 2009 en est convaincu : les voitures de la catégorie hypercar sont technologiquement plus avancées que les courses de GP.

L'année prochaine, Jenson Button s'engagera dans la catégorie supérieure du WEC pour l'équipe Hertz JOTA au volant d'une Porsche 963. L'ancien pilote de GP concourra avec Oliver Rasmussen et son compatriote Phil Hanson dans la catégorie Hypercar. Il est sûr de lui : "Je suis encore en pleine forme". Chez nos confrères de la "BBC Sport", il a également osé une comparaison entre les voitures de Formule 1 et celles du championnat du monde d'endurance.

"En Formule 1, la technique est sophistiquée et l'aérodynamique est de première classe, les meilleures équipes du monde y courent. Mais ils ne sont pas aussi avancés technologiquement que les hypercars. Dans ces dernières, il y a un manuel de 38 pages rien que pour savoir ce que fait le volant. Car il y a tellement de boutons", décrit le Britannique de 43 ans.

Button sait : "Il y a beaucoup à apprendre, car c'est une quantité écrasante d'informations et de choses qui vous renversent et auxquelles il faut s'habituer. C'est très sophistiqué, mais aussi très complexe, et c'est pourquoi il faut un autre type de pilote. Il faut être habile sur la piste, mais aussi être un expert en technique".

"Les hypercars sont les voitures les plus cools qui soient. Si j'avais dessiné une voiture quand j'étais enfant, ça aurait été une hypercar. Dans les années 1980, je suis allé voir Le Mans. L'ambiance dans les équipes là-bas est très différente de celle de la Formule 1, où le coéquipier est le premier à battre. En endurance, on travaille avec ses coéquipiers pour faire évoluer la voiture et remporter des victoires en course", s'enthousiasme le quintuple vainqueur de GP.

