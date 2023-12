Il veterano del GP Jenson Button confronta la Formula 1 con il WEC

Jenson Button gareggerà per l'Hertz Team JOTA con la Porsche 963 nella classe superiore del WEC il prossimo anno. L'ex pilota di GP gareggerà nella categoria hypercar insieme a Oliver Rasmussen e al connazionale Phil Hanson. È sicuro: "Sono ancora in forma". Ha anche azzardato un confronto tra le auto di Formula 1 e il Campionato del Mondo Endurance con i colleghi di BBC Sport.

"In Formula 1 la tecnologia è sofisticata e dal punto di vista aerodinamico è di prim'ordine, le migliori squadre del mondo corrono lì. Ma non sono tecnologicamente avanzate come le hypercar. In queste ultime, c'è un manuale di 38 pagine su ciò che fa il solo volante. Perché ci sono così tanti interruttori", dice il 43enne britannico.

Button lo sa bene: "C'è molto da imparare, perché c'è una quantità spropositata di informazioni e di cose che ti spiazzano e a cui devi abituarti. È molto sofisticato, ma anche molto complesso, quindi richiede un tipo di pilota diverso. Bisogna essere abili in pista, ma anche esperti di tecnologia".

"Le hypercar sono le auto più belle in assoluto. Se avessi disegnato un'auto da bambino, sarebbe stata una hypercar. Negli anni '80 guardavo Le Mans. L'atmosfera nei team è molto diversa da quella della Formula 1, dove il tuo compagno di squadra è il primo che devi battere. Nelle gare di durata si lavora insieme ai compagni di squadra per sviluppare l'auto e vincere le gare", spiega entusiasta il 15 volte vincitore di un GP.

