Jenson Button, veterano do GP, compara a Fórmula 1 com o WEC

Jenson Button vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência em 2024. A antiga estrela de GP e Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 está convencido de que os carros da classe dos hipercarros são tecnologicamente mais avançados do que os carros de GP.

Jenson Button vai competir pela Hertz Team JOTA no Porsche 963 na classe de topo do WEC no próximo ano. O antigo piloto de GP irá competir na categoria de hipercarros juntamente com Oliver Rasmussen e o compatriota Phil Hanson. Ele tem a certeza: "Ainda estou na melhor forma". Com os seus colegas da BBC Sport, o antigo piloto de Fórmula 1 fez uma comparação entre os carros de Fórmula 1 e o Campeonato do Mundo de Resistência.

"Na Fórmula 1, a tecnologia é sofisticada e aerodinamicamente é de primeira classe, as melhores equipas do mundo correm lá. Mas não são tão avançados tecnologicamente como os hipercarros. Nestes últimos, há um manual de 38 páginas sobre o que o volante faz sozinho. Porque há tantos interruptores", diz o britânico de 43 anos.

Button sabe: "Há muito para aprender, porque é uma quantidade avassaladora de informação e de coisas que nos deixam de boca aberta e às quais temos de nos habituar. É muito sofisticado, mas também muito complexo, pelo que requer um tipo diferente de condutor. É preciso ser hábil na pista, mas também um perito em tecnologia".

"Os hipercarros são os carros mais fixes de sempre. Se eu tivesse desenhado um carro em criança, teria sido um hipercarro. Costumava ver Le Mans na década de 1980. O ambiente nas equipas é muito diferente da Fórmula 1, onde o nosso companheiro de equipa é o primeiro a ser batido. Nas corridas de resistência, trabalha-se em conjunto com os companheiros de equipa para desenvolver o carro e ganhar corridas", entusiasma-se o 15 vezes vencedor de GP.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12