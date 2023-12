Lando Norris : Quand devra-t-il quitter McLaren ?

Cette année, Lando Norris est monté six fois sur la deuxième marche du podium d'un GP, mais il n'a pas réussi à remporter sa première victoire, que ce soit à Silverstone, au Hungaroring, à Singapour, à Suzuka, à Austin ou à São Paulo. Il a pu fêter un autre podium au Qatar en terminant troisième. Tous ses résultats dans le top 3 ont été obtenus au cours des 13 derniers week-ends de course.

Le début de la saison ne laissait pas présager un tel succès pour Norris, car lors des deux premières courses à Bahreïn et en Arabie Saoudite, les Papayes de Woking étaient encore les voitures les plus lentes du plateau. Mais d'importantes mises à jour ont permis de renverser la vapeur et à la fin, Norris a pu se réjouir de la sixième place au championnat du monde des pilotes et McLaren de la quatrième place au classement des constructeurs.

Martin Brundle estime qu'il faut maintenant remporter la première victoire. Lors d'une séance de questions-réponses sur "Sky Sports F1", le vétéran des GP a répondu à la question de savoir si Norris quitterait l'équipe en cas de nouveau mauvais début de saison : "Vous devez bien sûr garder toutes les options ouvertes. La loyauté est certes payante, surtout de nos jours, car vous pouvez construire quelque chose avec une équipe de Formule 1".

"Mais s'il vit une nouvelle année sans victoire, il doit le faire et, plus généralement, il doit s'assurer d'être dans la meilleure position pour remporter un titre de champion du monde", a ajouté l'homme de 64 ans en faisant référence à Norris. En même temps, sur une autre question, il a souligné qu'il avait confiance en l'écurie traditionnelle. "Ils ont un grand duo de pilotes et l'équipe semble avoir le vent en poupe".

"Je ne suis pas sûr que la soufflerie soit prête à faire de gros changements, mais il est évident qu'ils comprennent leur voiture, car à chaque fois qu'ils ont sorti une mise à jour, cela a vraiment fait avancer la voiture, ce qui indique que toutes leurs données sont en accord avec les performances en piste", a déclaré Brundle en faisant l'éloge de l'équipe du directeur d'équipe Andrea Stella.

Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island