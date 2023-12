Lando Norris: quando dovrà lasciare la McLaren?

Anche al quinto anno come pilota fisso della McLaren, Lando Norris non ha ancora vinto un GP. La prossima stagione le cose dovranno cambiare, sostiene il veterano dei GP Martin Brundle, che ritiene che Norris debba lasciare la McLaren: Altrimenti Norris dovrà lasciare la McLaren.

Lando Norris è salito sul podio del GP per sei volte quest'anno, ma non è bastato per ottenere la sua prima vittoria a Silverstone, all'Hungaroring, a Singapore, a Suzuka, ad Austin o a San Paolo. Ha festeggiato un altro podio in Qatar, al terzo posto. Ha ottenuto tutti i suoi primi tre risultati negli ultimi 13 weekend di gara.

All'inizio della stagione non si pensava che Norris avrebbe avuto un tale successo, dato che la Papaya di Woking era ancora la vettura più lenta nelle prime due gare in Bahrain e in Arabia Saudita. Tuttavia, gli aggiornamenti apportati hanno cambiato le cose e alla fine Norris ha potuto festeggiare il sesto posto nel campionato piloti e la McLaren il quarto nel campionato costruttori.

Ora è il momento della prima vittoria, dice Martin Brundle. In una sessione di domande e risposte su Sky Sports F1, il veterano dei GP ha spiegato se Norris lascerà la squadra in caso di un altro cattivo inizio di stagione: "Naturalmente bisogna tenere aperte tutte le opzioni. La fedeltà paga, soprattutto al giorno d'oggi, perché si può costruire qualcosa insieme a una squadra di Formula 1".

"Ma se dovesse passare un altro anno senza vincere, allora dovrà farlo, e in generale dovrà assicurarsi di essere nella posizione migliore per vincere un titolo mondiale", ha aggiunto il 64enne, riferendosi a Norris. Allo stesso tempo, in risposta a un'altra domanda, ha sottolineato di avere molta fiducia nella tradizionale squadra corse. "Hanno un'ottima coppia di piloti e la squadra sembra essere in ripresa".

"Non sono sicuro che la galleria del vento sia ancora pronta per fare grandi cambiamenti, ma è chiaro che capiscono la loro macchina perché ogni volta che hanno presentato un aggiornamento, questo ha davvero spinto la macchina in avanti, il che suggerisce che tutti i loro dati sono coerenti con le prestazioni in pista", ha detto Brundle, elogiando la squadra del Team Principal Andrea Stella.

Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas