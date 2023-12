Lando Norris: Quando é que terá de deixar a McLaren?

Lando Norris terminou em segundo lugar no pódio do GP seis vezes este ano, mas não foi suficiente para a sua primeira vitória em Silverstone, Hungaroring, Singapura, Suzuka, Austin ou São Paulo. Celebrou outro pódio no Qatar, em terceiro lugar. Nos últimos 13 fins-de-semana de corridas, conseguiu todos os seus três primeiros resultados.

No início da época, não era evidente que Norris fosse tão bem sucedido, uma vez que os Papaya de Woking continuavam a ser os carros mais lentos do pelotão nas duas primeiras corridas, no Bahrain e na Arábia Saudita. No entanto, as extensas actualizações deram a volta à situação e, no final, Norris pôde celebrar o sexto lugar no campeonato de pilotos e o quarto lugar da McLaren no campeonato de construtores.

Agora está na altura da primeira vitória, diz Martin Brundle. Numa sessão de perguntas e respostas na Sky Sports F1, o veterano do GP explicou se Norris deixará a equipa se esta tiver outro mau início de época: "É claro que temos de manter todas as opções em aberto. A lealdade compensa, especialmente hoje em dia, porque se pode construir algo em conjunto com uma equipa de Fórmula 1".

"Mas se ele passar mais um ano sem vencer, então ele tem que fazer isso e, em geral, ele deve se certificar de que está na melhor posição para ganhar um título mundial", acrescentou o piloto de 64 anos, referindo-se a Norris. Ao mesmo tempo, em resposta a outra pergunta, sublinhou que tem muita confiança na tradicional equipa de corridas. "Eles têm uma grande dupla de pilotos e a equipa parece estar em ascensão".

"Não tenho certeza se o túnel de vento está pronto para fazer grandes mudanças ainda, mas eles claramente entendem seu carro, porque toda vez que eles trouxeram uma atualização, ela realmente empurrou o carro para a frente, o que sugere que todos os seus dados são consistentes com o desempenho na pista", disse Brundle, elogiando a equipe do chefe de equipe Andrea Stella.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas