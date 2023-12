Fernando Alonso : "Une victoire en GP à Monaco était possible".

Le passage d'Alpine à Aston Martin, que Fernando Alonso a décidé de faire pour cette saison, s'est avéré être une bonne décision. Le double champion du monde a en effet entamé avec succès le nouveau chapitre de sa longue carrière. Il est monté six fois sur le podium lors des huit premiers Grands Prix de l'année.

A Bahreïn, en Arabie Saoudite et à Melbourne, ainsi qu'à Miami et plus tard à São Paulo, l'ambitieux routinier de la Formule 1 a terminé troisième à chaque fois, et à Monaco, au Canada et à Zandvoort, il a même terminé deuxième derrière Max Verstappen. Dans la Principauté, la victoire était à portée de main, comme Alonso s'en souvient. Il en est convaincu : il aurait pu gagner la course.

"La victoire aurait probablement été possible à Monaco, où j'étais plus proche que dans les autres courses, peut-être si nous avions adopté une stratégie de pneus différente", a expliqué rétrospectivement l'homme aux 32 victoires en GP lors de son passage devant les médias.

"Ou peut-être aussi à Zandvoort, si nous avions eu une autre position de départ au restart", a ajouté Alonso, qui a également souligné : "Nous avons eu nos chances de temps en temps et je pense vraiment que nous aurions mérité plus que toute autre équipe cette année".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12