Fernando Alonso: "La vittoria del GP a Monaco era possibile".

La decisione di Fernando Alonso di passare da Alpine ad Aston Martin per la stagione in corso si è rivelata azzeccata. Il due volte campione del mondo ha iniziato con grande successo l'ultimo capitolo della sua lunga carriera. È salito sul podio sei volte nei primi otto Gran Premi dell'anno.

In Bahrain, Arabia Saudita e Melbourne, così come a Miami e successivamente a San Paolo, l'ambizioso veterano della Formula 1 è arrivato terzo in ogni gara, mentre a Monaco, in Canada e a Zandvoort è arrivato addirittura secondo dietro a Max Verstappen. Nel Principato, la vittoria era a portata di mano, come ricorda Alonso. È convinto che avrebbe potuto vincere la gara.

"La vittoria sarebbe stata probabilmente possibile a Monaco, ero più vicino lì che nelle altre gare, forse se avessimo perseguito una strategia di pneumatici diversa", ha spiegato il 32 volte vincitore del GP nel suo giro di media, guardando indietro.

"O forse anche a Zandvoort, se avessimo avuto una posizione di partenza diversa alla ripartenza", ha aggiunto Alonso, sottolineando anche: "Abbiamo avuto le nostre occasioni di tanto in tanto e credo davvero che ce lo siamo meritato più di ogni altra squadra quest'anno".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12