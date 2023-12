Fernando Alonso: "A vitória no GP do Mónaco era possível

A decisão de Fernando Alonso de mudar da Alpine para a Aston Martin para a temporada deste ano provou ser uma boa decisão. O bicampeão mundial teve um início extremamente bem sucedido no último capítulo da sua longa carreira. Terminou no pódio seis vezes nos primeiros oito Grandes Prémios do ano.

No Bahrein, na Arábia Saudita e em Melbourne, bem como em Miami e mais tarde em São Paulo, o ambicioso veterano da Fórmula 1 terminou em terceiro em cada corrida, e no Mónaco, no Canadá e em Zandvoort terminou mesmo em segundo atrás de Max Verstappen. No Principado, a vitória estava ao seu alcance, como recorda Alonso. Ele está convencido de que poderia ter vencido a corrida.

"A vitória teria provavelmente sido possível no Mónaco, estive mais perto do que nas outras corridas, talvez se tivéssemos seguido uma estratégia de pneus diferente", explicou o 32 vezes vencedor de GP na sua ronda de imprensa, olhando para trás.

"Ou talvez em Zandvoort, também, se tivéssemos tido uma posição de partida diferente no reinício", acrescentou Alonso, enfatizando também: "Tivemos as nossas chances de vez em quando e eu realmente acredito que merecemos mais do que qualquer outra equipa este ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12