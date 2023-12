Max Verstappen: "Tenemos que mejorar eso"

Más de 13.000 kilómetros separan las dos sedes de los Grandes Premios de Las Vegas y Abu Dhabi, a las que tuvo que viajar el circo del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 al final de la temporada. Los pilotos, los miembros de los equipos y los representantes de los medios de comunicación que tuvieron que hacer este viaje antes del último enfrentamiento de una larga temporada estaban, en consecuencia, agotados.

El calendario del Campeonato del Mundo fue criticado en consecuencia, y el campeón Max Verstappen también expresó su opinión. El holandés del equipo Red Bull Racing explicó en respuesta a la pregunta: "Creo que tenemos que mejorar eso en el futuro, pero por supuesto no se puede hacer a corto plazo para el próximo año, es imposible."

Y el tricampeón del mundo añadió: "Pero es un poco extraño que estemos básicamente en la otra punta del mundo antes de llegar aquí. Eso no es muy sostenible, y no sólo en términos de emisiones, sino también en términos de nuestros propios cuerpos. Por supuesto que nos las arreglaremos, pero no es genial".

Verstappen recibió el apoyo de Charles Leclerc. La estrella de Ferrari confesó: "Estaba tan cansado que dormí como un bebé la primera noche, así que el jet lag no fue un problema. Pero si preguntas en el paddock, especialmente a los mecánicos e ingenieros, todo el mundo está muy, muy cansado y lo está pasando realmente mal".

"Creo que el año que viene será aún más difícil porque tendremos tres carreras seguidas al final y creo que nos replantearemos un poco la forma de organizar la última parte de la temporada", añadió el monegasco.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12