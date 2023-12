Max Verstappen : "Nous devons améliorer cela".

Plus de 13 000 kilomètres séparent les deux villes où se déroulent les GP, Las Vegas et Abu Dhabi, où le circuit du championnat du monde de Formule 1 a dû se rendre à la fin de la saison. Les pilotes, les membres des équipes et les représentants des médias qui ont dû faire ce voyage avant la dernière épreuve de force d'une longue saison étaient donc épuisés.

Le calendrier du championnat du monde a donc été clairement critiqué, et le champion Max Verstappen s'est également exprimé à ce sujet. Interrogé à ce sujet, le Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing a déclaré : "Je pense que nous devrons améliorer cela à l'avenir, mais bien sûr, on ne peut pas le faire à court terme pour l'année prochaine, c'est impossible".

Et le triple champion du monde d'ajouter : "Mais c'est un peu étrange que nous nous trouvions en fait à l'autre bout du monde avant d'arriver ici. Ce n'est pas très durable, et pas seulement du point de vue des émissions, mais aussi du point de vue de notre propre corps. Bien sûr, nous y parviendrons, mais ce n'est pas génial".

Verstappen a reçu le soutien de Charles Leclerc. La star de Ferrari a avoué : "J'étais tellement fatigué que j'ai dormi comme un bébé la première nuit, donc le décalage horaire n'était pas un problème. Mais si vous regardez autour de vous dans le paddock, surtout parmi les mécaniciens et les ingénieurs, tout le monde est très, très fatigué et a vraiment du mal avec ça".

"Je pense que l'année prochaine, ce sera encore plus difficile parce que nous aurons trois courses d'affilée à la fin, et je pense que nous allons un peu revoir la façon dont nous organisons la dernière partie de la saison", a ajouté le Monégasque.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12