Max Verstappen: "Dobbiamo migliorare".

Più di 13.000 chilometri separano le due sedi dei GP di Las Vegas e Abu Dhabi, che il circo del Campionato del Mondo di Formula 1 ha dovuto raggiungere alla fine della stagione. I piloti, i membri delle squadre e i rappresentanti dei media che hanno dovuto affrontare questo viaggio prima della resa dei conti finale di una lunga stagione erano di conseguenza esausti.

Il calendario del Campionato del Mondo è stato criticato di conseguenza, e anche il campione Max Verstappen ha espresso la sua opinione. L'olandese del Red Bull Racing Team ha spiegato in risposta alla domanda: "Penso che dobbiamo migliorare questo aspetto in futuro, ma ovviamente non è possibile farlo con poco preavviso per il prossimo anno, è impossibile".

E il tre volte campione del mondo ha aggiunto: "Ma è un po' strano che siamo praticamente dall'altra parte del mondo prima di arrivare qui. Non è molto sostenibile, e non solo in termini di emissioni, ma anche per quanto riguarda il nostro corpo. Ovviamente ci riusciremo, ma non è il massimo".

Verstappen ha ricevuto il sostegno di Charles Leclerc. La stella della Ferrari ha confessato: "Ero così stanco che la prima notte ho dormito come un bambino, quindi il jet lag non è stato un problema. Ma se chiedete in giro per il paddock, soprattutto ai meccanici e agli ingegneri, tutti sono molto, molto stanchi e stanno facendo molta fatica".

"Penso che l'anno prossimo sarà ancora più difficile perché avremo tre gare di fila alla fine e credo che ripenseremo un po' il modo in cui organizziamo l'ultima parte della stagione", ha aggiunto il monegasco.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12