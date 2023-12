Max Verstappen: "Temos de melhorar isso"

O pelotão da Fórmula 1 tinha uma longa viagem a fazer no final da época. O campeão Max Verstappen criticou a conceção do calendário do campeonato do mundo. Apela a melhorias no futuro.

Mais de 13.000 quilómetros separam os dois GPs, Las Vegas e Abu Dhabi, para onde o circo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 teve de se deslocar no final da época. Os pilotos, os membros das equipas e os representantes dos meios de comunicação social que tiveram de fazer esta viagem antes do último confronto de uma longa temporada estavam exaustos.

O calendário do Campeonato do Mundo foi criticado em conformidade, com o campeão Max Verstappen a manifestar também a sua opinião. O holandês da Red Bull Racing Team explicou, em resposta à pergunta: "Penso que temos de melhorar isso no futuro, mas é claro que não se pode fazer isso a curto prazo para o próximo ano, é impossível".

E o tricampeão mundial acrescentou: "Mas é um pouco estranho estarmos basicamente no outro lado do mundo antes de chegarmos aqui. Isso não é muito sustentável, e não apenas em termos de emissões, mas também em termos do nosso próprio corpo. Claro que vamos conseguir fazer isso, mas não é ótimo".

Verstappen recebeu o apoio de Charles Leclerc. A estrela da Ferrari confessou: "Estava tão cansado que dormi como um bebé na primeira noite, por isso o jet lag não foi um problema. Mas se perguntarmos no paddock, especialmente aos mecânicos e engenheiros, toda a gente está muito, muito cansada e a lutar contra isso".

"Acho que vai ser ainda mais difícil no próximo ano, porque vamos ter três corridas seguidas no final e acho que vamos repensar um pouco a forma como organizamos a última parte da temporada", acrescentou o monegasco.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12