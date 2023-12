Giedo van der Garde : carrière de pilote terminée

En Formule 1, Giedo van der Garde n'a été pilote titulaire qu'une seule saison : en 2013, il s'est aligné pour l'équipe Caterham F1 Team, de niveau inférieur, pour laquelle il n'a pas marqué de points. Après avoir terminé la saison à la 22e place du championnat du monde, il est passé sur la réserve de Sauber et a effectué sept entraînements dans son nouveau rôle.

La collaboration s'est terminée par une plainte contre son employeur pour des litiges contractuels. En effet, Van der Garde disposait, tout comme Felipe Nasr et Marcus Ericsson, d'un contrat Sauber pour la saison 2015, mais Nasr et Ericsson étaient assis dans les deux GP de Hinwil après avoir trouvé un accord avec l'équipe.

Il a maintenant annoncé la fin de sa carrière de pilote dans une vidéo émotionnelle qu'il a publiée sur les médias sociaux. "Aujourd'hui, je fais mes adieux à la course automobile", a déclaré Van der Garde. "Suis-je un peu triste ? Peut-être, mais quand même fier et heureux. Car c'était une période formidable".

Van der Garde, ainsi que les pilotes de course Felipe Nasr et Marcus Ericsson, ont tous fini par être pris dans la dispute, les tribunaux ayant tranché en faveur de Van der Garde, mais le pilote néerlandais a opté pour accepter un règlement de Sauber et a renoncé à sa place dans l'équipe alors que Monisha Kaltenborn, la patronne de l'équipe, forçait la main à Nasr et Ericsson.