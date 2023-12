Giedo van der Garde: carriera agonistica finita

Giedo van der Garde ha concluso la sua carriera in Formula 1 anni fa. Ora il trentottenne olandese ha annunciato la fine della sua carriera agonistica in un video emozionante.

Giedo van der Garde è stato un pilota regolare in Formula 1 solo per una stagione: nel 2013 ha guidato per l'inferiore Caterham F1 Team, per il quale non è riuscito a ottenere punti. Dopo aver concluso la stagione al 22° posto in campionato, è passato alla panchina delle riserve della Sauber e ha completato sette apparizioni in allenamento nel suo nuovo ruolo.

La collaborazione si è conclusa con una causa contro il suo datore di lavoro per controversie contrattuali. Van der Garde, come Felipe Nasr e Marcus Ericsson, aveva un contratto con la Sauber per la stagione 2015, ma Nasr ed Ericsson si sono seduti al posto dei due piloti del GP di Hinwil dopo aver raggiunto un accordo con la squadra.

Ora ha annunciato la fine della sua carriera agonistica in un video emotivo che ha postato sui social media. "Oggi dico addio alle corse", ha spiegato Van der Garde. "Se sono un po' triste? Forse, ma sono comunque orgoglioso e felice. Perché è stato un periodo fantastico".

