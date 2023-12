Giedo van der Garde: Fim da carreira de piloto

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Giedo van der Garde só foi um piloto regular na Fórmula 1 durante uma temporada: em 2013, pilotou para a inferior Caterham F1 Team, pela qual não conseguiu marcar pontos. Depois de terminar a época em 22º lugar no campeonato, passou para o banco de suplentes da Sauber e efectuou sete treinos na sua nova função.

A colaboração terminou com uma ação judicial contra a sua entidade patronal devido a conflitos contratuais. Van der Garde, tal como Felipe Nasr e Marcus Ericsson, tinha um contrato com a Sauber para a época de 2015, mas Nasr e Ericsson sentaram-se nos dois pilotos de GP de Hinwil depois de ele ter chegado a um acordo com a equipa.

Nasr anunciou agora o fim da sua carreira de piloto num vídeo emotivo que publicou nas redes sociais. "Hoje digo adeus às corridas", explicou Van der Garde. "Estou um pouco triste? Talvez, mas ainda assim orgulhoso e feliz. Porque foi uma época óptima".

Van der Garde, bem como os pilotos de corrida Felipe Nasr e Marcus Ericsson, acabaram todos envolvidos na disputa, uma vez que os tribunais decidiram a favor de Van der Garde, mas o piloto holandês optou por aceitar um acordo da Sauber e renunciar ao seu lugar na equipa, enquanto a então chefe de equipa Monisha Kaltenborn avançava com Nasr e Ericsson.