Charles Leclerc su Verstappen: "Ha lavorato sodo".

La stella della Ferrari Charles Leclerc sa che Max Verstappen ha beneficiato della sua superiorità in Formula 1 quest'anno. Tuttavia, non vuole sminuire le prestazioni del tre volte campione del mondo.

Uno sguardo superficiale alle statistiche mostra quanto sia stato superiore Max Verstappen quest'anno. Il fuoriclasse della Red Bull Racing ha collezionato una vittoria dopo l'altra sulla strada che lo ha portato alla conquista del terzo titolo consecutivo e solo in tre Gran Premi non è arrivato primo. In due di questi è arrivato secondo dietro al suo compagno di squadra Sergio Pérez e solo a Singapore si è dovuto accontentare del quinto posto.

L'olandese è soddisfatto dei numerosi trionfi, che attribuisce modestamente alla sua auto aziendale, la RB19. Anche la vettura del campione era superiore, ma l'avversario di Verstappen, Charles Leclerc, è certo che la strada per difendere con successo il titolo non sia stata una passeggiata.

Il 26enne, che ha concluso la stagione al quinto posto, commenta così l'affermazione secondo cui Verstappen avrebbe avuto gioco facile: "Sarebbe ingiusto dirlo. Certo, attualmente si trova in una buona posizione, ma ha lavorato duramente per arrivare a questa posizione".

"E loro hanno semplicemente fatto un buon lavoro, ed è per questo che sono dove sono ora", ha aggiunto il monegasco del team Ferrari rivolgendosi ai campioni del mondo della Red Bull Racing. "Li rispetto. Ora dobbiamo fare un lavoro altrettanto buono per recuperare".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12