Charles Leclerc sobre Verstappen: "Trabalhou muito".

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, sabe que Max Verstappen se beneficiou de sua superioridade na Fórmula 1 este ano. No entanto, ele não quer minimizar o desempenho do tricampeão mundial.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Uma rápida olhada nos livros de estatísticas mostra o quão superior Max Verstappen tem sido este ano. O astro da Red Bull Racing conquistou uma vitória após a outra a caminho do terceiro título consecutivo e apenas três Grandes Prémios não terminou em primeiro lugar. Em dois deles, terminou em segundo, atrás do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, e apenas em Singapura teve de se contentar com o quinto lugar.

O holandês está muito satisfeito com os muitos triunfos, que ele modestamente atribui ao carro da empresa, o RB19. O carro do campeão também era superior, mas o adversário de Verstappen, Charles Leclerc, tem certeza de que o caminho para defender com sucesso o título não foi fácil.

O piloto de 26 anos, que terminou a temporada em quinto lugar, diz sobre a afirmação de que Verstappen teve um jogo fácil: "Seria injusto dizer isso. Claro que ele está atualmente numa boa posição, mas trabalhou muito para chegar a esta posição".

"E eles simplesmente fizeram um bom trabalho, e é por isso que estão onde estão agora", acrescentou o monegasco da equipa Ferrari, tendo em vista os campeões mundiais da Red Bull Racing. "Eu respeito isso. Agora temos de fazer um trabalho igualmente bom para os apanhar".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12