Temporada de F1 2024: Ferrari confirma la fecha de presentación

Este año, Ferrari ha elegido el día de San Valentín para la presentación del SF-23, pero en 2024 los rojos serán un poco antes: la escudería de Maranello dejará caer las cubiertas el 13 de febrero, según ha revelado en Maranello el jefe del equipo, Fred Vasseur. "La presentación tendrá lugar la víspera de San Valentín, y el resto se desvelará el 13 de febrero", explicó.

Como siempre, el calendario es apretado, con pruebas ya programadas para el 21 de febrero en Bahréin. La única prueba de pretemporada en el circuito del desierto dura tres días. "Es un verdadero reto tener todo listo a tiempo", admitió Vasseur. Aún no se sabe cómo se llamará el nuevo Ferrari. Una cosa es segura: el coche será muy diferente del coche de servicio de este año pilotado por Charles Leclerc y Carlos Sainz.

"No sé si revolución es la palabra adecuada, porque ahora tenemos las mismas reglas por tercera vez consecutiva, así que no se puede cambiar drásticamente la situación. Se trata de décimas de segundo y, por tanto, de 0,1 o 0,2 por ciento de rendimiento. Pero, por supuesto, tenemos que dar un paso adelante y no quiero subestimarlo", reveló el francés.

"Vamos a cambiar el 95 por ciento de las piezas del coche, quizás se pueda ver eso como una revolución, pero no sé si lo será. En cuanto a las expectativas, nos centramos en nosotros mismos, sin duda progresaremos, pero siempre se trata de compararse con los demás. Puedes mejorar un 100%, pero si los otros equipos mejoran un 120%, entonces pareces viejo, si sólo consiguen un 80%, entonces eres el gran héroe", añadió Vasseur.

"En este momento, es importante seguir empujando y desarrollando y tener a los pilotos en el centro del proyecto, porque están totalmente implicados en el desarrollo. Hasta ahora vamos en la dirección correcta y no sé qué están haciendo los demás equipos, si han tomado el camino correcto, nosotros estaremos en Bahréin", dijo el piloto de 54 años.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 previsto para 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island