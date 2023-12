F1 saison 2024 : Ferrari confirme la date de présentation

Ferrari est la première écurie de Formule 1 à publier la date de présentation de sa voiture de GP pour la saison prochaine. La plus ancienne équipe de GP du monde dévoilera sa nouvelle Ferrari de Formule 1 le 13 février.

Cette année, Ferrari a choisi le jour de la Saint-Valentin pour présenter la SF-23, mais en 2024, les Rouges seront un peu plus tôt : l'écurie de Maranello fera tomber le voile dès le 13 février, comme l'a révélé le directeur de l'équipe Fred Vasseur à Maranello. "Le dévoilement aura lieu un jour avant la Saint-Valentin, le reste sera à voir le 13 février", a-t-il expliqué.

Comme toujours, le calendrier est serré, puisque les essais auront lieu dès le 21 février à Bahreïn. Le seul test de pré-saison sur le circuit désertique durera trois jours. "C'est un véritable défi de tout faire à temps", a reconnu Vasseur. Le nom de la nouvelle Ferrari n'est pas encore connu. Une chose est sûre : la voiture sera très différente de celle utilisée cette année par Charles Leclerc et Carlos Sainz.

"Je ne sais pas si révolution est le bon mot, car nous avons maintenant les mêmes règles pour la troisième année consécutive, donc on ne peut pas changer drastiquement la situation. Il s'agit de dixièmes de seconde et donc de 0,1 ou 0,2 pour cent de performance. Mais bien sûr, nous devons faire un pas en avant et je ne veux pas le sous-estimer", a révélé le Français.

"Nous allons changer 95% des pièces de la voiture, on peut peut-être considérer cela comme une révolution, mais je ne sais pas si ce sera le cas. En ce qui concerne les attentes, nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous allons certainement réaliser une bonne progression, mais il s'agit toujours de se comparer aux autres. Vous pouvez vous améliorer de 100 pour cent, mais si les autres équipes s'améliorent de 120 pour cent, vous avez l'air vieux, si elles ne font que 80 pour cent, vous êtes le grand héros", a ajouté Vasseur.

"Actuellement, il est important de continuer à accélérer et à développer, et d'avoir les pilotes au centre du projet, car ils sont totalement impliqués dans le développement. Jusqu'à présent, nous allons dans la bonne direction et je ne sais pas ce que font les autres équipes, si elles ont pris le bon chemin, nous le saurons à Bahreïn", sait l'homme de 54 ans.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island