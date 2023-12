F1 stagione 2024: la Ferrari conferma la data di presentazione

Quest'anno la Ferrari ha scelto il giorno di San Valentino per la presentazione della SF-23, ma nel 2024 le Rosse arriveranno un po' prima: la scuderia di Maranello farà cadere le coperture il 13 febbraio, come ha rivelato il boss del team Fred Vasseur a Maranello. "La presentazione avverrà il giorno prima di San Valentino e il resto sarà svelato il 13 febbraio", ha spiegato.

Come sempre, il calendario è fitto, con i test già programmati per il 21 febbraio in Bahrain. L'unico test pre-stagionale sul circuito desertico dura tre giorni. "È una vera sfida riuscire a fare tutto in tempo", ha ammesso Vasseur. Non si sa ancora come si chiamerà la nuova Ferrari. Una cosa è certa: la vettura sarà molto diversa da quella di servizio di quest'anno, guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Non so se rivoluzione è la parola giusta, perché ora abbiamo le stesse regole per la terza volta consecutiva, quindi non si può cambiare drasticamente la situazione. Si tratta di decimi di secondo e quindi dello 0,1 o 0,2 per cento delle prestazioni. Ma ovviamente dobbiamo fare un passo avanti e non voglio sottovalutare questo aspetto", ha rivelato il francese.

"Cambieremo il 95% delle parti della vettura, forse si può considerare una rivoluzione, ma non so se lo sarà. Per quanto riguarda le aspettative, ci stiamo concentrando su noi stessi, faremo sicuramente dei buoni progressi, ma è sempre una questione di confronto con gli altri. Puoi migliorare del 100 per cento, ma se le altre squadre migliorano del 120 per cento, allora sembri vecchio, se invece riescono a raggiungere solo l'80 per cento, allora sei tu il grande eroe", ha aggiunto Vasseur.

"Al momento è importante continuare a spingere e sviluppare e avere i piloti al centro del progetto, perché sono pienamente coinvolti nello sviluppo. Finora stiamo andando nella giusta direzione e non so cosa stiano facendo gli altri team, se abbiano intrapreso la strada giusta, noi saremo in Bahrain", ha detto il 54enne.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas