F1 temporada 2024: Ferrari confirma data de apresentação

A Ferrari é a primeira equipa de Fórmula 1 a anunciar a data de apresentação do seu piloto de GP para a próxima temporada. A mais antiga equipa de GP do mundo apresentará o novo Ferrari de Fórmula 1 em 13 de fevereiro.

Este ano, a Ferrari escolheu o Dia de São Valentim para a apresentação do SF-23, mas em 2024 os vermelhos serão um pouco mais cedo: a equipa de corridas de Maranello vai deixar cair as capas a 13 de fevereiro, como o chefe de equipa Fred Vasseur revelou em Maranello. "A revelação terá lugar no dia anterior ao Dia dos Namorados e o resto será revelado a 13 de fevereiro", explicou.

Como sempre, o calendário é apertado, com os testes já agendados para 21 de fevereiro no Bahrain. O único teste de pré-época no circuito do deserto tem a duração de três dias. "É um verdadeiro desafio conseguir fazer tudo a tempo", admitiu Vasseur. Ainda não se sabe qual será o nome do novo Ferrari. Uma coisa é certa: o carro será muito diferente do carro de serviço deste ano conduzido por Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Não sei se revolução é a palavra certa, porque agora temos as mesmas regras pela terceira vez consecutiva, por isso não se pode mudar drasticamente a situação. Trata-se de décimas de segundo e, portanto, 0,1 ou 0,2 por cento do desempenho. Mas é claro que temos de dar um passo em frente e não quero subestimar isso", revelou o francês.

"Vamos mudar 95 por cento das peças do carro, talvez se possa ver isso como uma revolução, mas não sei se será assim. No que diz respeito às expectativas, estamos a concentrar-nos em nós próprios, vamos certamente fazer bons progressos, mas é sempre uma questão de comparação com os outros. Podemos melhorar 100 por cento, mas se as outras equipas melhorarem 120 por cento, então parecemos velhos, se elas só conseguirem 80 por cento, então somos o grande herói", acrescentou Vasseur.

"Neste momento, é importante continuar a insistir e a desenvolver e ter os pilotos no centro do projeto, porque eles estão totalmente envolvidos no desenvolvimento. Até agora, estamos a ir na direção certa e não sei o que as outras equipas estão a fazer, se seguiram o caminho certo, mas nós estaremos no Bahrain", afirmou o piloto de 54 anos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas