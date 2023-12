Lucha por el título: ¿Podría Russell vencer a Lewis Hamilton?

En la Fórmula 1, tu compañero de equipo es el primer adversario al que tienes que vencer. Por eso la comparación entre compañeros de equipo es obvia. Y los aficionados de Mercedes se preguntan cuál de los dos pilotos estrella saldría vencedor si la escudería de Toto Wolff es capaz de proporcionar un piloto de GP ganador del título antes del próximo cambio de reglamento en 2026.

Martin Brundle se hizo precisamente esta pregunta durante una sesión de preguntas y respuestas en Sky Sports F1. La respuesta del ex piloto de GP y actual comentarista de televisión fue vaga: "Está muy cerca entre estos dos si nos fijamos en las estadísticas. Pero George ha tenido algunas carreras de pesadilla este año. Es una buena pregunta".

"Todo depende de si Lewis puede mantener su motivación actual. Pero el duelo intra-equipo está tan igualado que no se puede saber", añadió el británico. "Lewis sabe cómo hacerlo, pero George tiene la juventud de su lado. Así que no sé la respuesta, pero desde luego no diría que Lewis triunfaría sin paliativos como siete veces campeón del mundo".

"Pero hasta que George no esté en condiciones de luchar por el título mundial, no sabremos si tiene lo que hace falta mentalmente para afrontar esta situación", añadió Brundle. Una cosa es cierta: Russell también ha demostrado su velocidad este año. Terminó octavo en el campeonato, muy por detrás de su compañero de equipo, que acabó tercero en la general.

En la comparación interna del equipo, sin embargo, le aventajó en 4:2 en la quali y en el duelo al sprint. Los dos pilotos de Mercedes empataron en la clasificación del GP. Si se analizan más detenidamente las actuaciones en clasificación, Russell tuvo una ventaja media de 0,035 segundos sobre Hamilton.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 previsto para 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island