Lutte pour le titre : Russell pourrait-il battre Lewis Hamilton ?

La question de savoir si George Russell pourrait triompher de son coéquipier Lewis Hamilton dans la course au titre préoccupe les fans de Formule 1. Voici ce qu'en pense l'ancienne star des GP Martin Brundle.

En Formule 1, son propre coéquipier est le premier adversaire à battre. C'est pourquoi la comparaison des compagnons d'écurie est évidente. Et les fans de Mercedes se demandent lequel des deux pilotes étoilés aurait l'avantage si l'équipe d'usine de Toto Wolff pouvait mettre à disposition une voiture de course GP capable de remporter un titre avant le prochain changement de réglementation de 2026.

C'est précisément la question qui a été posée à Martin Brundle lors d'une séance de questions-réponses sur "Sky Sports F1". La réponse de l'ancien pilote de GP, aujourd'hui expert en télévision, est restée vague : "C'est très serré entre ces deux-là, si vous regardez les statistiques. Mais George a connu des courses cauchemardesques cette année. C'est une bonne question".

"Tout dépendra de la capacité de Lewis à maintenir sa motivation actuelle. Mais le duel interne à l'équipe est si serré qu'il est impossible de le dire", a ajouté le Britannique. "Lewis sait comment s'y prendre, mais George a la jeunesse de son côté. Je ne connais donc pas la réponse, mais je ne dirais certainement pas qu'en tant que septuple champion du monde, Lewis triompherait sans aucun doute".

"Mais tant que George ne sera pas en mesure de se battre pour le titre mondial, nous ne savons pas s'il a aussi ce qu'il faut mentalement pour gérer cette situation", a également expliqué Brundle. Une chose est sûre : cette année encore, Russell a prouvé sa vitesse. Il s'est certes classé huitième au championnat du monde, loin derrière son coéquipier qui a pu conquérir la troisième place du classement général.

Cependant, dans la comparaison interne à l'équipe, il a pris l'avantage 4 à 2 lors des qualifications et des duels de sprint. En qualifications GP, les deux pilotes Mercedes étaient à égalité. Si l'on regarde de plus près les performances en qualifications, Russell avait une avance moyenne de 0,035 seconde sur Hamilton.

