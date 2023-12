Lotta per il titolo: Russell potrebbe battere Lewis Hamilton?

In Formula 1, il compagno di squadra è il primo avversario da battere. Ecco perché il confronto tra compagni di squadra è ovvio. E i fan della Mercedes si chiedono quale dei due piloti di punta si imporrebbe se il team di Toto Wolff riuscisse a fornire un pilota GP in grado di vincere il titolo prima del prossimo cambio di regole nel 2026.

A Martin Brundle è stata posta proprio questa domanda durante una sessione di domande e risposte su Sky Sports F1. La risposta dell'ex pilota di GP e attuale opinionista televisivo è stata vaga: "Se si guarda alle statistiche, i due sono molto vicini. Ma George ha avuto delle gare da incubo quest'anno. È una bella domanda".

"Tutto dipende dalla capacità di Lewis di mantenere la sua attuale motivazione. Ma il duello all'interno della squadra è così serrato che non si può dire", ha aggiunto il britannico. "Lewis sa come fare, ma George ha la gioventù dalla sua parte. Quindi non conosco la risposta, ma di certo non direi che Lewis trionferebbe a mani basse in quanto sette volte campione del mondo".

"Ma fino a quando George non sarà in grado di lottare per il titolo mondiale, non sapremo se ha le capacità mentali necessarie per affrontare questa situazione", ha aggiunto Brundle. Una cosa è certa: anche Russell ha dimostrato la sua velocità quest'anno. Ha concluso il campionato all'ottavo posto, ben dietro al suo compagno di squadra, che si è piazzato terzo in classifica generale.

Nel confronto interno alla squadra, tuttavia, ha ottenuto un vantaggio di 4:2 nelle qualifiche e nel duello in volata. I due piloti Mercedes sono stati a pari merito nelle qualifiche del GP. Osservando più da vicino le prestazioni in qualifica, Russell ha avuto un vantaggio medio di 0,035 secondi su Hamilton.

Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas