Combate pelo título: Conseguirá Russell vencer Lewis Hamilton?

Na Fórmula 1, o nosso companheiro de equipa é o primeiro adversário que temos de vencer. É por isso que a comparação entre companheiros de equipa é óbvia. E os adeptos da Mercedes perguntam-se qual dos dois pilotos estrela sairá vencedor se a equipa de trabalho de Toto Wolff for capaz de fornecer um piloto de GP vencedor do título antes da próxima mudança de regras em 2026.

Martin Brundle foi questionado precisamente sobre esta questão durante uma sessão de perguntas e respostas na Sky Sports F1. A resposta do antigo piloto de GP e atual comentador televisivo foi vaga: "Está muito próximo entre estes dois se olharmos para as estatísticas. Mas George teve algumas corridas de pesadelo este ano. Essa é uma boa pergunta".

"Tudo depende se Lewis consegue manter a sua motivação atual. Mas o duelo entre as equipas é tão renhido que não dá para saber", acrescentou o britânico. "Lewis sabe como fazer isso, mas George tem a juventude do seu lado. Portanto, não sei a resposta, mas certamente não diria que Lewis triunfaria como sete vezes campeão mundial".

"Mas até que George esteja em posição de lutar pelo título mundial, não sabemos se ele tem o que é preciso mentalmente para lidar com esta situação", acrescentou Brundle. Uma coisa é certa: Russell também provou a sua velocidade este ano. Terminou em oitavo lugar no campeonato, bem atrás do seu companheiro de equipa, que terminou em terceiro lugar na geral.

No entanto, na comparação entre equipas internas, estava 4:2 à frente no sprint quali e no sprint duel. Os dois pilotos da Mercedes ficaram empatados na qualificação para o GP. Se olharmos mais de perto para os desempenhos na qualificação, Russell teve uma vantagem média de 0,035 segundos sobre Hamilton.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas