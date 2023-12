Toto Wolff est clair : "Je ne veux pas attendre 2026".

Depuis la dernière grande modification du règlement en 2022, l'équipe Red Bull Racing, avec son fer de lance Max Verstappen, est difficile à battre. L'année dernière, le Néerlandais a remporté 15 Grands Prix, puis il a enchaîné cette année avec 19 victoires de GP en 22 courses. Son coéquipier Sergio Pérez s'est imposé deux fois au cours de ces deux années.

L'équipe Mercedes n'a pas remporté de GP cette année. Pour la première fois depuis 2011, l'équipe à l'étoile n'a pas remporté la première place, car en 2022, George Russell avait évité la saison sans victoire en triomphant à São Paulo. Mais cela n'a été qu'une maigre consolation pour l'ambitieux chef d'équipe Toto Wolff.

Le Viennois veut retrouver le chemin du succès le plus rapidement possible et ne pas devoir attendre la prochaine grande modification du règlement, prévue pour 2026. A la question de savoir si la Formule 1 pouvait se permettre une nouvelle année de domination de Red Bull Racing compte tenu du manque de suspense, il a déclaré : "Les chiffres semblent bons. Notre communauté de fans grandit sur les médias sociaux et sur les circuits, les tribunes sont remplies et les billets vendus".

"Mais bien sûr, le spectacle joue un grand rôle et si celui-ci n'est pas bon, les fans nous suivront moins. Mais j'aime que le spectacle suive le sport, et dans ce dernier, seule la performance compte. Celui qui fait le meilleur travail gagne, et si quelqu'un a fait un bien meilleur travail que les autres, il gagne souvent et il est impossible de l'arrêter", a ajouté Wolff.

"Nous, Ferrari et toutes les autres équipes devons faire un meilleur travail pour défier Red Bull Racing. Et si nous n'y parvenons pas, les gens diront qu'ils connaissent déjà le résultat avant la course. Nous avons nous-mêmes vécu cela avec Lewis Hamilton, et maintenant nous devons simplement faire un meilleur travail. Car je ne veux pas attendre jusqu'en 2026", a précisé l'homme de 51 ans.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island