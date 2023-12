Toto Wolff chiarisce: "Non voglio aspettare fino al 2026".

La Red Bull Racing ha dominato la Formula 1 dopo l'ultima modifica delle regole. Le regole rimarranno stabili fino al 2026. Tuttavia, il boss della Mercedes Toto Wolff non vuole essere di nuovo al vertice fino ad allora, come ha dichiarato chiaramente.

Dall'ultima importante modifica delle regole nel 2022, il Red Bull Racing Team con la punta di diamante Max Verstappen è stato difficile da battere. L'anno scorso, l'olandese ha vinto 15 Gran Premi e quest'anno ha fatto di meglio, festeggiando 19 vittorie in 22 gare. Il suo compagno di squadra Sergio Pérez ha vinto due volte in entrambi gli anni.

Il team Mercedes non ha ottenuto alcun successo nei GP quest'anno. Per la prima volta dal 2011, la squadra con la stella a tre punte è rimasta senza un primo posto: George Russell ha evitato una stagione senza vittorie nel 2022 con il suo trionfo a San Paolo. Ma anche questa è stata una magra consolazione per l'ambizioso boss della squadra Toto Wolff.

Il viennese vuole tornare sulla strada del successo il prima possibile, senza dover aspettare il prossimo importante cambiamento delle regole, previsto per il 2026. Alla domanda se la Formula 1 possa permettersi un altro anno di dominio della Red Bull Racing, vista la mancanza di emozioni, ha spiegato: "I dati sembrano buoni. La nostra base di fan sta crescendo sui social media e negli autodromi le tribune sono piene e i biglietti sono esauriti".

"Ma naturalmente lo spettacolo gioca un ruolo importante e se non è buono, i fan ci seguiranno meno. Ma mi piace il fatto che lo spettacolo segua lo sport, e nello sport conta solo la prestazione. Vince chi fa il lavoro migliore e se qualcuno ha fatto un lavoro molto migliore degli altri, spesso vince ed è inarrestabile", ha aggiunto Wolff.

"Noi, la Ferrari e tutti gli altri team dobbiamo fare un lavoro migliore per sfidare la Red Bull Racing. E se non lo facciamo, la gente dirà che si conosce il risultato prima della gara. Lo abbiamo sperimentato noi stessi con Lewis Hamilton e ora dobbiamo solo fare un lavoro migliore. Perché non voglio aspettare fino al 2026", ha sottolineato il 51enne.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas