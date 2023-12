Fernando Alonso: Advertencia sobre el calendario de récords

A sus 42 años, Fernando Alonso sigue estando muy motivado y es lo suficientemente rápido como para enfrentarse a sus rivales más jóvenes, como demostró el español con un estilo impresionante este año. El 32 veces ganador de un GP subió al podio en ocho ocasiones y terminó la temporada en cuarta posición. A la vista de este éxito, no piensa en retirarse todavía.

Alonso, que se tomó un descanso de dos años del circuito de GP tras la temporada 2018 para afrontar otros retos en la competición, lo dejó claro: "Ya dije antes de 2018 que no pararía porque no me sintiera motivado o fuera demasiado lento. Por supuesto, si siento que ya no soy rápido, entonces será obvio y no podré estar contento con mi rendimiento."

"Seré el primero en decir que ha llegado el momento de retirarme. Pero no creo que llegue ese momento, porque tengo mucha confianza en mi rendimiento", añadió el bicampeón. Y explicó que tiene un enfoque completamente diferente y amor por lo que hace, porque sabe que puede conseguir un puesto en el podio o incluso una victoria si lo hace todo perfecto.

Sin embargo, un factor podría llevar a Alonso a pensar en la retirada, según reveló: "Podría ser que, dado el largo calendario, un día sienta que ha llegado el momento de retirarme. Porque hay otras cosas en la vida. Este año ya hemos tenido una temporada muy exigente, con 22 fines de semana de GP. El año que viene habrá 24 pruebas del Campeonato del Mundo y habrá que ver qué se siente".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12