Fernando Alonso : avertissement sur le calendrier record

L'Espagnol a prouvé cette année de manière remarquable que Fernando Alonso, même à 42 ans, est toujours très motivé et suffisamment rapide pour se mesurer à ses jeunes adversaires. Le vainqueur de 32 GP est monté huit fois sur le podium et a terminé la saison à la quatrième place. Il n'envisage pas encore d'arrêter au vu de ce succès.

Alonso, qui avait pris une pause de deux ans dans le circuit des GP après la saison 2018 pour relever d'autres défis en course, a été clair : "J'ai déjà dit avant 2018 que je n'arrêterais pas parce que je ne me sentais pas motivé ou que j'étais trop lent. Bien sûr, si j'ai l'impression de ne plus être rapide, cela se verra clairement et je ne pourrai pas être heureux de mes performances".

"Je suis le premier à dire alors que le moment de la retraite est venu. Mais je ne pense pas que ce moment viendra, car j'ai une grande confiance en moi en ce qui concerne mes performances", a ajouté le double champion. Et il a expliqué qu'il avait une approche très différente et qu'il aimait ce qu'il faisait, car il sait qu'il peut décrocher un podium ou même une victoire s'il réussit tout à la perfection.

Un facteur pourrait toutefois amener Alonso à penser à l'abandon, a-t-il révélé : "Il se pourrait qu'un jour, vu la longueur du calendrier, je sente que le temps de la retraite est venu. Car il y a d'autres choses dans la vie. Cette année, nous avons déjà eu une saison très exigeante avec les 22 week-ends de GP. L'année prochaine, il y aura 24 tours de championnat du monde et nous devons voir ce que cela fait".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12