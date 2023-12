Fernando Alonso: avvertimento sul calendario dei record

A 42 anni, Fernando Alonso è ancora molto motivato e sufficientemente veloce per affrontare i suoi rivali più giovani, come lo spagnolo ha dimostrato in modo impressionante quest'anno. Il 32 volte vincitore di un GP è salito sul podio otto volte e ha concluso la stagione al quarto posto. Alla luce di questo successo, non pensa ancora di ritirarsi.

Alonso, che dopo la stagione 2018 si è preso una pausa di due anni dal circuito dei GP per affrontare altre sfide agonistiche, ha detto chiaramente: "Ho già detto prima del 2018 che non mi sarei fermato perché non mi sentivo motivato o perché ero troppo lento. Naturalmente, se sentirò di non essere più veloce, allora sarà ovvio e non potrò essere contento delle mie prestazioni".

"Sarò il primo a dire che è arrivato il momento di ritirarsi. Ma non credo che arriverà quel momento, perché ho molta fiducia nelle mie prestazioni", ha aggiunto il due volte campione. E ha spiegato di avere un approccio e un amore completamente diversi per quello che fa, perché sa che può conquistare un podio o addirittura una vittoria se riesce a fare tutto alla perfezione.

Tuttavia, un fattore potrebbe portare Alonso a pensare al ritiro, ha rivelato: "Potrebbe essere che, dato il lungo calendario, un giorno sentirò che è arrivato il momento di ritirarmi. Perché ci sono altre cose nella vita. Quest'anno abbiamo già avuto una stagione molto impegnativa con 22 weekend di GP. L'anno prossimo ci saranno 24 gare del Campionato del Mondo e dovremo vedere come ci si sente".

